Luciano Spalletti, entrenador del Inter de Milán, no ha aguantado más y ha estallado públicamente contra los dirigentes del Inter de Milán reclamando más fichajes después de que su equipo empatase con la Fiorentina. Spalletti señaló que tiene una plantilla corta y aseguró que ya no aguanta más.

"Me lo han preguntado mil veces. Hasta mi madre de 80 años sabe que me falta un central", afirmó el entrenador italiano del Inter de Milán.

"No aguanto más. Vaya usted a decirlo al vestuario. ¿Qué digo? ¿Que son malos? ¿Qué premio quieres por hacerme decir que me falta un central?. No puedo soportarlo más", recalcó Luciano Spalletti ante las cámaras de televisión.

"Nuestro objetivo sigue siendo los Champions League del próximo año, pero los otros están ahí y están presionando. Nosotros tenemos que hacerlo también", manifestó Spalletti antes de abandonar la zona mixta del estadio. El equipo de Spalletti es tercero en la Serie A a seis puntos del líder, con un partido más.