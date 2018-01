No eran galácticos. Ni siquiera grandes estrellas del fútbol, sino "once aldeanos y otros once aprendices". Así ha definido Julio Salinas, exjugador del Athletic, Atlético y Barcelona, a los hombres que ganaron dos Ligas con el equipo vizcaíno en las temporadas 1982-83 y 1983-84. Su mensaje es la respuesta a otro que elogiaba al técnico que estaba al frente de aquel equipo. "Javi Clemente había ganado dos Ligas y una Copa con el Athletic a los 33 años. Para los que flipáis con Nagelsmann y demás críos que entrenan", decía el usuario @SVilarino antes de obtener la respuesta de Salinas.

Salinas elogia así a aquel grupo de jugadores que hicieron historia con el club vizcaíno. En ese Athletic campeón había futbolistas como Andoni Zubizarreta, Urquiaga, Liceranzu, Goicoetxea, Urtubi, de Andrés, Gallego, Argote, Noriega, Sarabia, Sola, Núñez, Endika, Patxi Salinas y un Julio Salinas que empezaba su trayectoria como futbolista profesional.