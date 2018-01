Alonso solo pudo dar 13 vueltas antes de Daytona

Fernando Alonso no tuvo demasiada suerte en la última sesión disputada antes de 24 horas de Daytona. Durante la 'Roar before the 24', la sesión nocturna, hubo hasta cinco banderas rojas que interrumpieron la competición. El equipo del asturiano, United Motorsports, quedó en undécima posición con un tiempo de 1:39.857.

El equipo de Alonso, que compite con un Lingier LMP2, consiguió la mejor marca dentro de esos monoplazas gracias a Lando Norris. Alonso tomó su relevo y fue interrumpido por una de las cinco banderas rojas.

En las sesiones antes de la gran carrera destacaron los Callidac DPi. El equipo que consiguió la mejor posición fue el Spirit of Daytona, con un tiempo de 1’36’’960 y Vautier al volante.

La sesión nocturna es la única oportunidad para replicar la noche del 27 al 28, cuando se celebrará la carrera. Ésta se lleva a cabo en el autódromo Daytona International Speedway de la ciudad del estado de Florida (Estados Unidos).