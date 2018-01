Fomento abrirá un expediente a la concesionaria de la autopista AP-6

Escucha la entrevista al ministro de Fomento:

¿Qué medidas se habían tomado para ayer, en previsión de la nieve y de la vuelta a casa de tantos españoles tras la navidad?

Se habían tomado las medidas habituales para las carreteras, infraestructuras ferroviarias y también los sistemas aeroportuarios. Cabe destacar que con el temporal que ha existido y la nevada tan importante, el único punto donde se ha producido un problema de relieve ha sido la AP-6. Sin embargo, en el resto de carreteras de titularidad estatal, existiendo problemas, se han ido resolviendo a base de poner en marcha esos medios que tenemos en toda la red de carreteras.

En vista de que hablamos de casi 20 horas en la AP-6, en otros puntos, como en la A-12, hay gente que ha estado 6 horas parada. ¿Ha habido falta de previsión?

No, lo que ocurre es que cuando se producen nevadas de estas características, en la zona de La Rioja es necesario, como ha ocurrido en otras zonas, parar la circulación para poder limpiar la carretera y poder reanudar el tráfico. Estas paradas a veces se producen durante horas y eso origina esas retenciones tan importantes. Donde si ha existido un problema importante ha sido en la AP-6. La AP-6 está gestionada por Iberpistas, la empresa concesionaria, que es la que a las cinco de la tarde del día de ayer decidió prohibir junto a la DGT el tráfico hasta las siete para llevar a cabo las tareas de limpieza. Posteriormente se reanudó el tráfico a través de una apertura. El primer bloqueo se produce sobre las 20.45. Este bloqueo impide la utilización de muchos de los medios mecánicos que estaban a disposición. No solo de Iberpistas, sino que nosotros, desde Fomento, derivamos medios aunque la responsabilidad para la gestión corresponde a Iberpistas. Hemos derivado ocho máquinas que se suman a las más 30 de Iberpistas. El problema ha sido la intensa nevada, que hacía que la pese a la pasada de la quitanieves enseguida hubiese un problema. Después la incapacidad para acceder a las zonas en donde se podían llevar a cabo estas limpiezas. Esto ha producido una retención de unos ocho kilómetros, que luego se redujo a seis, con más de 3.000 vehículos implicados.

Ministro, desde ayer hemos ido recogiendo testimonio. Por la tarde noche ya se quejaban de falta de información.

Los medios habituales de la DGT son los que trasladan la situación de las carreteras. Esos atascos fueron fruto del corte de circulación de la carretera. El problema se produce cuando, estando abierta, porque se considera que ya está limpia la calzada por parte de Iberpistas y DGT, se producen los bloqueos con la intensa nevada y se quedan atrapados. La información siempre se da a través de la DGT y la que da Iberpistas para responder a las consultas.

¿De quién es responsabilidad?

La concesionaria tiene la responsabilidad de la gestión. Fomento ha estado trabajando durante toda la noche, el gabinete de crisis ha estado reunido. Venimos trabajando con los responsables de las distintas demarcaciones y la delegación de Gobierno, que es quien tiene la máxima responsabilidad en la gestión de la crisis, pero es la concesionaria la que tiene que tomar las decisiones y tener los medios según el contrato. Hemos abierto un expediente informativo a la concesionaria para poder disponer de toda la información y hacer una valoración por si corresponde un procedimiento de infracción.

No es la primera vez que nos encontramos un problema como este. En 2009 nos encontramos con un problema parecido y Rajoy dijo esto: "Es inaceptable que en un país como España se tenga que cerrar un aeropuerto porque haya una nevada. Es inaceptable que España tenga enfrente a una ministra como la que hay. Inaceptable". Rajoy pidió responsabilidad a Magdalena Álvarez. ¿Qué le parece?

Nada tiene que ver una nevada con la otra, absolutamente nada que ver. La de 2009 es una nevada en los accesos a la zona de Madrid y de poco espesor, no como el ocurrido en la AP-6, donde no se podían movilizar los medios a consecuencia de ese bloqueo. Más allá de eso, la oposición puede tomar la decisión que quiera tomar. La nuestra será comparecer para dar todas las explicaciones con absoluta transparencia una vez tengamos la información del expediente a Iberpistas y a cuenta de toda la labor llevada a cabo no solo por Fomento, sino también por todos los medios que se han puesto a disposición de la DGT, la Guardia Civil, la UME, la Cruz Roja, los municipios que han acudido al auxilio de las personas atrapadas, a las propias personas que han ayudado...

Desde la oposición piden su comparecencia en el congreso.

Lo haré sin ningún problema. Somos titulares de la infraestructura, no llevamos la gestión, que la lleva Iberpistas. Pero explicaré lo que corresponde al Gobierno y la parte que corresponde a Interior también lo hará el Gobierno. Daremos las explicaciones que la oposición considere.

Muchas gracias ministro.

Muchas gracias a vosotros.