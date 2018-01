Marcelo: "Soy hombre y doy la cara siempre"

El marcador lucía un 1-2 cuando corría el minuto 82 de partido. El Celta había dado ya varios avisos serios en la segunda mitad -uno, de hecho, desde el punto de penalti, que Keylor consiguió repeler después de cometer una maniobra ilegal-, pero ninguno en el bando blanco avistó el peligro real. Tampoco Marcelo.

El brasileño, a falta de ocho minutos para el final, intentó deshacerse de Pablo Hernández con una bonita ruleta. El problema es que falló y el balón se lo quedó el jugador del conjunto gallego, que inició un contragolpe. El fin de la jugada ya se lo saben, gol de Maxi Gómez sin oposición alguna dentro del área.

"¿Es un fallo de concentración?", le preguntaron en la zona mixta al brasileño por ese fallo que terminó en gol del rival en los últimos minutos del partido y que supuso un nuevo escape de puntos para este pobre Real Madrid.

"No, he hecho varias ruletas. He hecho varias cosas buenas, pero no salgo diciendo que he hecho cosas buenas. El fútbol es así. Un día haces una cosa increíble, te ponen arriba, que a mí tampoco me gusta, y otro día fallas, y te ponen abajo", contestó el ayer capitán del Real Madrid. "Pero yo soy hombre y doy la cara siempre", concluyó.