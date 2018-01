Xavi Hernández, exjugador del Barcelona y de la Selección, repasó la actualidad futbolística en una entrevista en El País. A sus 37 años disputa los últimos partidos de su carrera en el Al-Sadd antes de cambiar los terrenos de juego por los banquillos.

Sobre la visión de cómo ve el fútbol actual, el jugador catalán asegura que ""en el fútbol top hay más simeones que guardiolas. Todo el mundo ha querido copiar un poco el estilo Guardiola, y otros han ido hacia la antítesis, que es Simeone". El futbolista afirma que le sorprende "jugadores con talento como Koke cerrados atrás, achicando espacios, intentando desbloquear las superioridades".

Defensor del fútbol con balón y un juego vistoso, el excapitán azulgrana resume la filosofía del técnico rojiblanco afirmando que "el Cholo en la banda es feliz si su equipo no tiene la pelota".

Acerca de las diferentes virtudes que puede tener un equipo, Xavi afirma sobre el conjunto rojiblanco que "Simeone trabaja para replegar otra vez. Ha convencido a jugadores como Koke de hacer algo que a mí me resulta dificilísimo, porque llevan años jugando a no tener el balón y no bajan el ritmo. Gabi, Godín, Koke… Ellos disfrutan", concluyó el exmediocentro blaugrana.