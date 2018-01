El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha concedido una entrevista a la publicación francesa France Football, que le ha reconocido como mejor entrenador francés, en la que repasa la situación actual y habla sobre el futuro del conjunto blanco.

Acerca del rol que tiene el técnico francés afirma que "Zinedine Zidane ya no es jugador en el Real Madrid. Ese Zidane ya no existe. Ahora es el entrenador Zinedine Zidane el que debe hacer carrera. Me digo a mí mismo: 'Si me quedan diez días aquí, bueno, vive esos diez días a tope; si son seis meses, vive esos seis meses a tope'. No pienso en nada más. Sé que no me quedaré diez años".

"Quiero demostrar que puedo ser un buen entrenador también en las dificultades. No me asustan. Estoy preparado para eso", comenta el técnico del Real Madrid sobre sus capacidades como técnico. "Soy consciente de que tengo grandes campeones frente a mí que me escuchan. En el fútbol, si se sabe hacer, las cosas siempre funcionan", añadió.

Sobre la gestión de la presión, el entrenador blanco comenta que "las presiones externas no me afectan. Me he puesto un escudo, nada puede molestarme. Soy responsable de muchas cosas. Pero cuando llego a casa, corto, desconecto. Sé que muchos entrenadores nunca pueden dejar el trabajo, yo tengo esa habilidad".