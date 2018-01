La Policía pide en Twitter que no mires esta oferta de empleo: es falsa

No hay época del año mala para 'triunfar' con una buena oferta de trabajo. Por desgracia, son muchas las personas necesitadas de un empleo que buscan hasta en el último rincón de la Red. Dentro de toda la gama existen ofertas verdaderas, otras que no los son exactamente (solo hay que recordar la viralidad con la que sorprendió Burger King a mediados de diciembre) y anuncios directamente falsos que persiguen el lucro a costa del engaño.

Sobre estas últimas es contra las que está advirtiendo la Policía en sus redes sociales a raíz de la última oferta falsa y viral que quizá hayas recibido en tu terminal móvil. La convocatoria fraudulenta en cuestión es una publicación que dice contener los nuevos trabajos que Mercadona ofrecerá en 2018. Pues no, esa lista no existe, y de existir no estaría ahí alojada. "No te dejes llevar por supuestas ofertas de trabajo en webs de dudosa credibilidad. Consulta en perfiles oficiales y evita estafas, malware o robo de datos", ha escrito el perfil de @policia bajo el hashtag #Nopiques.

No te dejes llevar por supuestas ofertas de trabajo en webs de dudosa credibilidad. Consulta en perfiles oficiales y evita estafas, malware o robo de datos.#Nopiques pic.twitter.com/RtHoha6rtX — Policía Nacional (@policia) 8 de enero de 2018

Desde hace años, las ofertas de empleo falsas suponen una buena parte de los fraudes en Internet (en 2013 ya eran un 25% del total de las estafas). Encontrar empleo a través de las redes sociales parece cada vez más fácil, pero no todo es lo que parece. Los perfiles de Twitter dedicados a supuestas ofertas de empleo caen de nuevo en manos de los defraudadores. Se trata de avatares que sirven de gancho para, no solo prometer posibles empleos en esta situación desesperada de búsqueda de trabajo, sino para realizar auténticos fraudes telefónicos. FACUA-Consumidores en Acción ya alertó en 2016 de los nombres de algunas cuentas fraudulentas.