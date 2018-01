Concha Velasco confiesa en 'Sábado Deluxe' que sufrió acoso

Concha Velasco acudió este fin de semana a Sábado Deluxe para disfrutar de una agradable velada junto a Jorge Javier Vázquez y su arsenal de colaboradoras.

El teatro y ciertos aspectos de su vida personal sirvieron como hilo conductor gran parte de la entrevista, pero también hubo tiempo para hablar del escándalo Weinstein y el efecto dominó que ha desembocado en nuestro país.

Precisamente fue al tratar este tema cuando la actriz desveló que ella también había sufrido acoso en un momento puntual de su carrera profesional. "Me acuerdo ahora porque se ha puesto de moda esto".

Concha se encontraba inmersa en el rodaje de una película en México y, tal y como recordó, en una ocasión el conocido productor de la película, Cesáreo González, intentó besarla, pero ella se apartó. "Yo le separé y entonces él me dijo: '¿Se aprueba el proyecto?'. Y le dije: 'No, señor.'", explicaba. "Al día siguiente me contrató en exclusiva durante toda mi vida".

Sin embargo, un episodio más desagradable vivió a manos del jefe de producción de ese primer largometraje. "Cuando fui a firmar el contrato, me dio contra la puerta, intentó darme un beso y le di con la rodilla en sus partes y le crucé la cara, dos guantazos".

Después, Concha Velasco explicó que no lo contó en su día porque no era el momento. "Cuento lo que pasó porque viene bien decir el acoso de mucha gente a las mujeres".