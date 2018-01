'Juego de tronos': echan a Kit Harington de un bar por ir borracho

Los fieles seguidores de Juego de tronos no son los únicos que no se han tomado del todo bien que la serie de HBO no vuelva con su octava temporada hasta 2019.

Y es que el protagonista de la ficción, Kit Harington, fue pillado este fin de semana en un conocido bar de Nueva York completamente borracho.

El actor, que interpreta a Jon Snow en la exitosa serie, no estaba precisamente en su sano juicio y empezó a golpear una mesa de billar, encarándose también con algunos de los presentes. Efectos del alcohol.

Además, un testigo ha contado a TMZ que el actor se fue del pub sin montar ningún escándalo cuando así se le pidió. Sin embargo, poco después, Kit regresó con malas intenciones y finalmente tuvo que intervenir físicamente la seguridad del local.