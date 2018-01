El gran cambio de Alberto Ammann: "Era muy despiadado conmigo mismo"

Tras más de dos años cogiendo polvo en el cajón, Apaches por fin se ha hecho con un hueco en la parrilla de Antena 3. Este drama ambientado en los 90 se estrena este lunes 8 de enero en prime time con una historia poco convencional como principal cebo para una audiencia de nicho.

"Cuando quieres que una serie guste a un niño de 8 años y a su abuelo de 80, o haces una comedia o algo familiar", dice al respecto su protagonista, Alberto Ammann, en una entrevista para Cadena SER. No es el caso de Apaches.

Y es que esta ficción no peca de superficial ni trivializa con los temas que aborda, al menos así lo corrobora el actor argentino. "Es imposible pasar de puntillas por ciertos temas, como el narcotráfico o la trata de personas, sin volverte superficial. Apaches, en cambio, es más honesta a la hora de tratar ciertos temas".

"Se estrena 'Apaches' porque ha funcionado en Netflix"

Atresmedia lleva retrasando el estreno desde 2015. Tiempo que Alberto Ammann ha aprovechado para protagonizar la tercera de Narcos, mientras Netflix le arrebataba la exclusividad a Antena 3 emitiendo Apaches fuera de nuestras fronteras.

Pero todo llega en esta vida, y es hora de que los españoles también tengan la posibilidad de conocer a los Apaches de Antena 3. Ahora bien, ¿por qué ahora?

"Es una serie difícil de programar porque está concebida como una única temporada, aunque siempre está la puerta abierta a una segunda", explica Ammann. "Además, esta serie asume riesgos que las cadenas principales no asumen".

Sin embargo, el actor nunca perdió la esperanza: "Cuando empieza a pasar el tiempo y no hay ninguna novedad, siempre hay una incertidumbre. Pero desde Antena 3 siempre han manifestado que estaban contentos con la serie". Además, recuerda que Apaches ve ahora la luz gracias al éxito que ha cosechado en Netflix Internacional.

Del Alberto de 'Apaches', al Alberto de 'Narcos'

Los años no pasan en balde y menos para Alberto Ammann, que ahora goza de ese reconocimiento internacional que le ha dado su Pacho Herrera de Narcos.

"No he cambiado mucho, pero estoy más involucrado en proyectos personales y profesionales que asumen riesgos con más disfrute. En eso he crecido y es la diferencia entre el Alberto de Apaches al Alberto de Narcos".

Ammann asegura que ahora puede asumir más riesgos gracias al "reconocimiento y cariño de la gente que sigue su carrera", y las ganas que tiene siempre de superarse a sí mismo. "Superarme como actor significa ser más creativo e intentar construir algo que esté lo más lejos de mí", matiza. "Soy mucho menos interesante que los personajes que hago y eso sería buena premisa para otros actores".

Y continúa: "Eso no quiere decir que tenga que poner mi vida en riesgo para interpretar un personaje, sino que no puedo estar ocupado en mis movidas mientras estoy tratando de dar vida a un personaje".

"Otros actores empiezan a colar 'sus mundos' por delante de la historia que tienen que contar y le quitan valor por una cuestión puramente ególatra. Uno tiene que quererse, mimarse, pero también observar sus defectos. No solo idolatrarse. Antes era muy despiadado conmigo mismo y aprendí a tratarme con más cariño".