Marion Bartoli: "Mi novio me decía que estaba gorda todos los días"

Marion Bartoli anunció hace unas semanas su vuelta a las pistas. Tras tres años de inactividad debido a una enfermedad que casi le cuesta la vida, la francesa anunció con una sonrisa de oreja a oreja que estaba de vuelta. "Va a ser un gran desafío, pero espero estar lista para marzo", dijo entonces.

La vuelta de Marion Bartoli al tenis La tenista francesa, que se retiró en 2013 a causa de su condición física, ha comunicado que vuelve

Ahora ha concedido una entrevista a 'L'Èquipe' en la que habla largo y tendido de sus peores años después de conseguir su mayor éxito, Wimbledon, en 2013. "Me dejé destruir", dijo sin tapujos.

Cuenta de manera detallada, además, lo tóxica que fue una relación sentimental que le llevó a tener importantes problemas de salud. "Me dejé destruir por alguien y no pensaba que fuera posible". "Cuando me retiré era la mujer más feliz del mundo. Entonces conocí al que hoy es mi exnovio, en mayo de 2014, y cada día él me decía que estaba gorda. Cada día. Yo estaba por los suelos. Veía a una mujer delgada por la calles y me decía: '¿Has visto que delgada y preciosa es?'", cuenta en 'L'Èquipe'.

Hace poco más de un año, en julio de 2016, reveló en el programa de televisión británico 'This Morning' que había temido por su vida, después de contraer lo que ella llamó ser "un misterioso virus" que le hizo perder casi 20 kilos

Foto de Marion Bartoli de junio de 2016 / GETTY IMAGES

La francesa, que tiene intención de volver a las pistas en marzo, comenta ahora en 'L'Èquipe' cuál es su objetivo ahora. "Quiero probarme a mí misma que estoy viva. Me siento bien al despertarme cada mañana, tener salud y energía para hacer las cosas que quiero durante todo el día", dijo.