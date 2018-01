Zidane: "La culpa es de todos, la mía la primera"

El Madrid pasa por un momento complicado después de un nuevo escape de puntos en la Liga, y Zinedine Zidane no lo niega. Esta mañana, antes del entrenamiento, hubo una reunión en el vestuario que duró una hora para analizar la situación. "No te voy a decir lo que hemos hablado, son charlas como pasa en un equipo. Podéis analizarlo como queráis, que hay crisis o lo que sea, nosotros estamos buscando soluciones para hacer mejor las cosas. Ha sido una charla que otras, pero nada más", explicó el francés.

¿De quién es la culpa de esta situación? “Como siempre, hay muchos partidos y los voy a necesitar a todos. Lo que me dices es lo que piensa mucha gente, que hay gente que está mal y les tengo que sacar del equipo. Es al contrario. Cuando el jugador está mal, voy a ayudarle. Me interesa más la unidad. No soy uno que cuando hay cosas mal voy a echar la mierda a uno o dos. Todos estamos en el mismo barco. No voy a decir: 'la culpa la tienes tu’. La culpa es de todos, la mía la primera. La culpa es de todos", dijo primero.

"Hay gente que dice que todo es una mierda"

"Hemos hecho dos años espectaculares, gracias por decirlo. También es importante decirle a la gente eso, que no se olvide de eso. No voy a tirar lo que hace 15 días hicimos, o 20. No voy a tirar eso. Lo que vamos a hacer es trabajar fuerte, intentar hacer mejor las cosas. Hay gente que dice que todo es una mierda, no. Del día del Celta me quedo con las cosas buenas. ¿Se complican las cosas con el empate? Sí. La segunda parte no fue buena, pero no vamos a volvernos locos. Vamos a pensar que con el trabajo vamos a sacar cosas buenas”, siguió el francés. Esa es la fórmula destacada por Zidane, el trabajo.

Zidane apuntó a la falta de confianza como causa de los problemas de los blancos. "No tenemos la confianza suficiente para jugar 90 minutos bien. Para eso hay que hacer muchos partidos para tener una regularidad que no tenemos últimamente. Físicamente estamos bien. Correr, corremos. Nos ha faltado la segunda parte. No la hicimos como la primera, nos ha faltado jugar 90 minutos. Jugamos muy bien 45 y la segunda parte fue un poco peor", indicó tras el duelo en el Estadio de Balaídos.

"Tengo que detectar el problema porque soy el responsable. Lo vamos a intentar. A veces jugamos 90 minutos buenos pero últimamente no lo hacemos con regularidad. También es verdad que hay un rival, ellos estuvieron un poco más arriba y nos pusieron en dificultad con la presión", añadió.

El técnico galo no quiso oír hablar de la pelea por la Liga, actualmente a 16 puntos del líder Barça aunque con un partido menos. "Queda mucho. Mañana va a ser otro día, vamos a volver a trabajar. No vamos a hablar de la Liga. Tenemos que volver al día a día. No nos vamos a volver locos", finalizó, asegurando que está "contento" con su plantilla y que "de momento" no quiere nada del mercado.