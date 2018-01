Fernando Alonso participará en la aventura americana de las 24 Horas de Daytona en la que es una de la grandes citas del motor en Estados Unidos. El piloto español tiene como objetivo en la Resistencia ganar en las 24 Horas de Le Mans, aunque su amigo Mark Webber lo consideraría una equivocación.

"Es un error, son dos cosas totalmente diferentes que absorben una energía muy alta, y si estás en la F1 no puedes permitirte ciertas distracciones. Así que si yo fuera Fernando, no lo haría. O eliges hacer Le Mans correctamente y centrándote con una atención maniática o corres el riesgo de hacerlo mal. La F1 de hoy es tan específica que no permite espacios", añadió el australiano.

Aún así, a pesar de la recomendación de no mezclar la F1 con la Resistencia, Mark Webber cree que Alonso no tardará en adaptarse a la Resistencia: "Pilotar un prototipo no es un problema". Aunque se encontrará varias dificultades. Una, los compañeros: "Tendrá que compartir con los demás su espacio, por lo que tendrá que adaptarse a una configuración estándar que vaya bien a todos y es difícil encontrar la posición óptima".

A pesar de todas esas exigencias, Webber cree que Alonso hace bien en entrenar primero con Daytona y probar a ver si le gusta ese tipo de competición para saber si de verdad le sale rentable participar en Le Mans: "Sin embargo, creo que Fernando hace muy bien probando Daytona para saber si le vale la pena participar en Le Mans. Estoy seguro de que conseguirá aprender todo lo que necesita y estoy seguro de que tomará la decisión correcta", ha comentado el australiano.

El propio piloto español aseguró que su participación en Daytona le sirve de preparación para que, en caso de que le guste ese tipo de carrera de resistencia, decida participar o no en Le Mans este año. El tiempo dirá lo que decide hacer Fernando Alonso.