Una ballena jorobada protege a una buceadora del ataque de un tiburón

Nan Hause se encontraba buceando en las aguas de las lslas Cook cuando se topó con una enorme ballena jorobada, un animal que lleva años observando. Hause comenzó a ver un comportamiento extraño en el cetáceo que durante diez largos y tensos minutos insistió en mantener a la bióloga en la superficie del agua.

“He pasado décadas buceando con ballenas y nunca me topé con una que insistiera tanto en colocarme en su cabeza, en su tripa o en su espalda o lo más sorprendente de todo que fue colocarme bajo su aleta pectoral”, explica la buceadora en un entrevista en la edición inglesa del diario Metro.

Hause asegura que se sorprendió cuando la ballena se acercó tanto y más todavía cuando el mamífero estuvo empujándola durante diez minutos, un tiempo que parecieron horas a la bióloga a pesar de estar muy familiarizada con estos cetáceos. Esa experiencia permitió a la buceadora mantener la calma a pesar de la imposibilidad de alejarse del animal, que no parecía dispuesto a dejarla sumergirse en el agua.

Poco a poco la enorme ballena fue acercando a la bióloga a su embarcación y ya cerca Hause descubrió la intención del animal: protegerla de un tiburón tigre de grandes dimensiones que rondaba cerca de la bióloga. La presencia del escualo explicó el comportamiento protector de la ballena, que se comportó como si la bióloga fuese su propia cría. Una vez Hause subió a su barca la ballena volvió a emerger para comprobar que hubiese llegado sana y salva a su embarcación.

Delfines protectores

No es la primera vez que se observa un comportamiento protector en mamíferos. Hace unos años se hizo viral el vídeo grabado por un buceador profesional que registró con su cámara cómo una manada de delfines acudió a su rescate ante el ataque de un tiburón martillo. En aquella ocasión los delfines rodearon al escualo y comenzaron a dar vueltas a su alrededor emitiendo potentes sonidos para confundir al tiburon hasta que finalmente se marchó. "No me cabe ninguna duda de que esos delfines intervinieron para protegerme del tiburón", aseguró entonces el buceador.