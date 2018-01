Sánchez propone un nuevo impuesto a la banca para que sostenga las pensiones

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha propuesto hoy la creación de dos nuevos impuestos: uno que grave las transacciones financieras y otro extraordinario sobre la banca, para que sostenga el sistema público de pensiones.

Sánchez ha argumentado que si los españoles evitaron la caída de los bancos durante la crisis "con el sudor de su frente" es "justo" que ahora los bancos les ayuden a garantizar sus pensiones.

El líder socialista ha recordado, en un desayuno informativo, que estos gravámenes son exigencias de la UE y el FMI y que ya los han puesto en marcha los gobiernos de Gran Bretaña y Francia.

En su conferencia, Sánchez ha explicado que en 2018 su trabajo será, entre enero y mayo, tejer con colectivos sociales "diez acuerdos de país", para después llevarlos al Parlamento e intentar conseguir el consenso necesario para aprobarlos entre junio y diciembre.

Pablo Iglesias: "E s buena noticia que otros partidos hagan suyas nuestras propuestas"

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha aludido a la propuesta del secretario general del PSOE. En la red social Twitter ha recordado que esa opción la planteó Podemos hace un tiempo. "Don't Imitate, Innovate decía una campaña publicitaria. En cualquier caso es buena noticia que otros partidos hagan suyas nuestras propuestas. Los impuestos a la banca son una necesidad democrática, social y económica", ha escrito.

El PP tacha de "demagógica" la propuesta de Sánchez y le acusa de "mentir"

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha tachado de "demagógica" y de "poco imaginativa" la propuesta del líder del PSOE, Pedro Sánchez, para sostener el sistema público de pensiones a través de dos impuestos a la banca. A juicio del diputado, "no es verdad" que esta medida vaya a solucionar el problema del modelo actual.

"No se arregla con dos impuestos a los bancos. Eso, primero es mentira, y segundo es demagogia", ha recalcado Hernando en una entrevista en 'Los Desayunos de TVE'. "No es verdad que se vaya a solucionar con un impuesto a la banca, eso no va a servir para afrontar el futuro de las pensiones", ha sentenciado el diputado del PP.