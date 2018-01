Los fans de 'OT 2017', contra Javier Cárdenas por su entrevista a Cepeda

Como fenómeno social, OT 2017 tiene detrás toda una legión de fans dispuesta a defender los intereses de sus protagonistas. De ahí que no sentara nada bien la entrevista que Javier Cárdenas le hizo a Cepeda durante su intervención en Hora punta.

Aprovechando que era noche de gala, el programa de La 1 invitó este lunes a Cepeda y Raoul, exconcursantes de Operación triunfo, para cebar la nueva entrega del talent. Sin embargo, lo que se postulaba como una entrevista estándar, causó cierto revuelo entre los seguidores del programa por los derroteros que tomó Cárdenas en la conversación.

Y es que el presentador de Hora punta centró todos sus esfuerzos en que Cepeda hablase de Aitana, participante con la que ha mantenido una estrecha relación durante sus días en la Academia, y la repercusión que ha tenido esta amistad en su vida personal.

A pesar de que el cantante no estaba cómodo respondiendo a ciertas preguntas, Cárdenas no dudó en insistir y reclamar más detalles morbosos.

"Vamos muy mal de tiempo", avisaba Javier Cárdenas antes de meterse en el ajo. "Aitana se ha quedado con las ganas de decirle 'te quiero', pero que va a decir el chaval si tiene novia". En su defensa, Cepeda explicaba que "es un 'te quiero' como el que le puedes decir a tu hermano".

Pero aquí no quedó la cosa: "Si no hubieras tenido novia, ¿te habrías enamorado de Aitana?"; "¿Has tenido bronca en casa por esa relación?". Una serie de cuestiones que no aprobó la audiencia, tal y como quedó reflejado en las redes sociales.

#HoraPuntaTVE ¿Hola? Pueden estar más fuera de lugar las preguntas que le han hecho a Cepeda sobre Aiteda. — Migui -:) (@Mingueabilizate) 8 de enero de 2018

Madre mía que bochorno de programa, que se tiren todo el rato hablando de Aiteda cuando hay más cosas de las que hablar de un concurso de cantar #HoraPuntaTVE — Dustin (@_itsdustin_) 8 de enero de 2018

Entre las preguntas sobre Aiteda a Cepeda y el vídeo de Amaia y Alfred en la ducha... es que se están cubriendo de gloria, que asco de programa #HoraPuntaTVE — ҬᗋᗰᗋГᗋ ッ (@TamarasTuitter) 8 de enero de 2018

Ha habido algo de bronca?

Cepeda: pues no ha habido mucha bronca, los dos somos maduros como para saber que hay cosas y que otras cosas no hay.

Bien respondido, es que manda huevos las preguntitas #HoraPuntaTVE — Delena (@delena_pian) 8 de enero de 2018

Me está dando un asco la entrevista que le están haciendo a Cepeda en #HoraPuntaTVE que ni me lo estoy creyendo.#OTGala10 — YAAAAAAS (@alberto_vega96) 8 de enero de 2018