Garbiñe Muguruza se lesiona a cinco días del Open de Australia

Tras su victoria, por 6-3 y 7-6 (6) en la segunda ronda, Garbiñe Muguruza informó a la organización de que no podía seguir compitiendo en el evento. "Desde el principio del partido sentí dolor en mi adductor", explicó la vigente campeona de Wimbledon en declaraciones facilitadas por la WTA.

"Ya lo sentí en Brisbane (cuando se retiró por calambres) y pensaba que hoy estaría mucho mejor, pero el dolor ha vuelto", lamentó la primera cabeza de serie.

Garbiñe Muguruza, que recibió atención médica después del tercer juego, aseguró que durante el envite tuvo que modificar "el estilo de juego y la táctica". Fue "más agresiva" para tratar de acortar los puntos y así certificó su progreso a la ronda de cuartos de final en detrimento de Kiki Bertens.

No podrá, sin embargo, competir por una plaza en semifinales. A cinco días para que dé comienzo el Abierto de Australia, Garbiñe Muguruza ha preferido retirarse del torneo de Sídney. "Tras consultar con los médicos del torneo y con mi equipo, he decido que es mejor parar. He sentido molestias desde que empecé a entrenar aquí en Sídney, pero quería jugar. Desgraciadamente, durante el partido de hoy el dolor ha estado ahí todo el tiempo y me ha impedido jugar con comodidad. He de parar para que no vaya a más", señaló Muguruza en un comunicado.

Los problemas físicos están lastrando a la española en el arranque de la temporada. Se retiró por calambres de su primer compromiso de 2018, correspondiente a la segunda ronda del torneo de Brisbane ante la serbia Aleksandra Krunic. Ese precipitado adiós, cuando debían encarar el cuarto juego del tercer set (5-7, 7-6 y 1-2), la llevó a solicitar una invitación para el evento de Sídney, que inicialmente no estaba en su calendario.

La española, tercera en el ránking mundial, tiene un estrecho margen para la recuperación. El primer Grand Slam de la temporada comienza el día 15. Este jueves, según explicó su gabinete de prensa, viajará a Melbourne.