Forn declara acusado de hacer la vista gorda ante los disturbios y el referéndum ilegal

Acató las vías constitucionales con todas sus energías en su última comparecencia ante el juez, pero no fue suficiente para ganarse la libertad. Joaquím Forn, exconseller de Interior en el Govern destituido de Carles Pugidemont, declarará a petición propia este jueves en el Tribunal Supremo con un objetivo: convencer a Pablo Llarena de que nunca ordenó a los Mossos d'Esquadra que hiciesen la vista gorda ante las votaciones del referéndum ilegal del 1 de octubre ni que fuesen permisivos con las protestas violentas el 20 de septiembre en La Rambla de Barcelona ni que se comunicasen entre ellos al margen de los canales habituales.

El número siete de la lista de Junts Per Catalunya por Barcelona llega al Supremo con la Guardia Civil, la Fiscalía y el propio juez en contra: la investigación no le sitúa en lo alto de las negociaciones y planificación del procés, pero sí le hacen responsable de que "la actitud mostrada por los Mossos fue pasiva" durante el 20 de septiembre frente a la Consellería de Economía en Barcelona, según argumentó por ejemplo la jueza Carmen Lamela para enviarle a prisión. Según el juez Llarena, además, los actos violentos fueron "propiciados porque las fuerzas encargadas del orden público, que estaban bajo su responsabilidad, no desplegaran ninguna actuación" para frenarles.

Joaquim Forn en una imagen de archivo / ACN

Fuentes de su entorno detallan a la Cadena SER las líneas maestras de su declaración este jueves: no renuncia a sus ideas pero sí se adhiere totalmente a las vías constitucionales para materializarlas.

Contestará a todos

El exconseller y diputado electo tiene intención de contestar mañana a todas las partes personadas - juez, Fiscalía, acusaciones populares y defensas - para explicar que la "ineficacia jurídica" del camino seguido hasta ahora le llevan, "sin renunciar a sus ideas", a defender la independencia pero "a golpe de reformas por la vía de los cauces constitucionales".

Bajando a lo concreto, Forn también tiene intención de defender ante el juez que no es cierto que diese orden a los Mossos de mirar hacia otro lado durante los disturbios del 20 de septiembre y el referéndum ilegal, apuntando a un fallo de "coordinación" entre las diferentes Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y asegurando que el protocolo establecido para esos días fue entregado tanto a la Guardia Civil, la Policía Nacionial, la magistrada que ordenó impedir el referéndum del 1-O e incluso a Diego Pérez de los Cobos, mando de la Guardia Civil al frente del operativo.

Orden de no usar la fuerza

El protocolo redactado para los Mossos durante el referéndum ilegal fue comunicado el 29 de noviembre y prohibía el uso de la fuerza policial "en ningún caso", explicando que "el uso de la fuerza ante conductas de desobediencia pasiva no podrá ir más allá del acompañamiento de personas" al exterior de los colegios. "En ningún caso se usará la defensa policial extensible", decía el documento.

EL DISPOSITIVO DEL 1-O Los Mossos tenían intención de cerrar los colegios ese domingo por la mañana

Forn intentará defender este jueves ante el juez que ese protocolo no sólo fue visado por Policía y Guardia Civil sino que además se cumplió a rajatabla. La Fiscalía, entre otras cosas, ha solicitado investigar los canales de comunicación que usaron los Mossos d'Esquadra tanto el 1-O como el 20-S, manifestando sus sospechas de que utilizaron teléfonos móviles en vez de los más habituales.