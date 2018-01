Tinder revela los mejores trucos para triunfar en la aplicación

Cada vez son más las personas que utilizan aplicaciones de citas como Tinder para encontrar el amor. Plataformas en las que la primera impresión resulta fundamental para entablar una conversación con otra persona que pueda derivar posteriormente en una cita o, si todo va bien, en una relación.

No obstante, no todos los usuarios logran el éxito en esta plataforma. De hecho, un importante número de usuarios no pasa ni tan siquiera el corte para comenzar a entablar una conversación. Por esa misma razón, la compañía ha dado a conocer varios trucos que te ayudarán a pasar el primer corte y conocer a esa persona que tanto te interesa. Una vez hayas pasado por esta puerta, tendrás que demostrar que eres una persona que merece la pena conocer. Para eso Tinder no ofrece consejos, por lo que intenta dar lo mejor de ti para que la relación siga adelante.

Completa tu biografía y sé llamativo

El primer consejo que ofrece Tinder a sus usuarios es que no dejen su biografía en blanco. Estadísticamente, aquellas personas que completan su biografía con información personal tienen más posibilidades de recibir un "swipe" a la derecha, lo que indica a un usuario que le has gustado.

La plataforma también recomienda que sonrías en la foto (aumenta los "swipes" a la derecha en un 14%), que no salgas con gafas de sol (reduce los "swipes" en un 12%) y que te pongas algo llamativo. Llevar prendas con colores llamativos o estampados ayuda a destacar entre el resto de perfiles, tal y como ha dado a conocer la compañía a través de una nota de prensa.

Conéctate a Instagram y Haz "swipe" los domingos o los lunes

Instagram te ayudará a tener tu perfil actualizado. Por esa misma razón, la compañía recomienda que vincules tu perfil de Tinder a tu cuenta personal de Instagram. Gracias a ello, no tendrás que estar actualizando continuamente tu perfil. Por otro lado, también aconseja activar 'Smart Photos' para que tus fotos más populares se muestren primero.

Tinder reconoce que los domingos y los lunes son los días en los que los usuarios están más activos en la app en España. Por esa misma razón, la plataforma recomienda hacer "swipe" sobre todo durante esos días. Gracias a ello, tendrás más facilidades de recibir un "swipe" a la derecha y de comenzar así una conversación.

Por último, ¡no te olvides de los GIFs! Ahora que ya has entablado una conversación, gracias a este recurso tendrás un 30% más de probabilidades de recibir una respuesta. Siguiendo cada uno de estos consejos, será más sencillo encontrar pareja durante este 2018. Eso sí, a la hora de entablar una conversación, tan solo tú tendrás la llave para que algún día pueda convertirse en una relación. Por lo tanto, sé amable y actúa siempre con respeto.