Niegan la entrada a Reino Unido a una jamaicana que trabajó 30 años en la sanidad

Icilda Williams nació hace 83 años en Jamaica y durante 30 trabajó como enfermera en la sanidad pública británica. A lo largo de su carrera cuidó de niños enfermos con deficiencias mentales en dos diferentes hospitales. Cuando se jubiló en 1996 volvió a su país con una pensión de la sanidad y otra del Estado británico. A pesar de todo eso, Icilda no puede entrar ahora en el Reino Unido. Una y otra vez, las autoridades le niegan el visado temporal para visitar a su familia, algo que venía haciendo cada año hasta el 2014, cuando le denegaron el permiso.

“Lloró casi cada día, porque pienso que no puedo ver a mi familia. Quiero ver a mis hijos, mis nietos y mi biznietos”, ha declarado al diario The Guardian. “No lo entiendo. He vivido y trabajado en Gran Bretaña casi toda mi vida cuidando de niños. Podría entenderlo si quisiera vivir en el Reino Unido, pero no quiero. Sólo deseo ir de visita una vez al año”.

La ahora viuda, llegó con su esposo a Inglaterra en 1962. Ambos eran ciudadanos de la Commonwealth y ciudadanos británicos. Ese pasaporte expiró en 1967 y ahora las autoridades británicas afirman no tener constancia en sus archivos del documento, que le permitirá solicitar un pasaporte británico.

Su familia ha intentado cada vía para lograr que Icilda pueda volver a entrar en el Reino Unido. Contrataron un agente en Jamaica e incluso ha intervenido en su favor el diputado de su distrito electoral en la Cámara de los Comunes. Sin éxito. El único consejo del ministerio del Interior es que la familia se busque un abogado.