El PP espera algo más que una Convención Nacional

El PP se plantea celebrar una Convención Nacional para debatir medidas, activar la maquinaria electoral y reforzarse frente a Ciudadanos. En Génova esperan que Mariano Rajoy lo anuncie el próximo lunes, día en el que ha convocado a la plana mayor de su partido para calmar los ánimos tras el batacazo en Cataluña.

Desde el 21-D, se vive un gran malestar en las filas conservadoras. Por eso algunos dirigentes le han pedido a su jefe que realice cambios, tanto de nombres como a la hora de adoptar iniciativas. Otros, le han reclamado que “haga política” de una vez por todas. Así que son muchos los que desean que el presidente no reaccione limitándose a enumerar solo un calendario de actos y esa convención. Explican que, además, esta no se puede vender a bombo y platillo porque “es lo que toca”, recordando que viene marcada por los Estatutos de su formación.

Reconocen que esta reunión les sirve para verse las caras, exhibir un nuevo cierre de filas en torno al líder... Aunque les parece “insuficiente” para arreglar sus problemas. Se puede convertir como ha ocurrido en otras ocasiones en un simple photocall de líderes territoriales con una interminable sucesión de intervenciones que, al final, no sirven de mucho.

En las filas populares opinan que tendría valor si se aprovechara para presentar a todos los candidatos, ofreciendo con ello una imagen renovada. Pero les cuesta creer que a un año vista de las municipales, autonómicas y europeas se vayan a desvelar tantas incógnitas.

Además, los que conocen bien a su líder y sus tiempos, comentan que no se puede esperar que todas las soluciones vengan de golpe. Dicen que su discurso del 15 de enero será un “revulsivo” y servirá para sentar las bases de cara al futuro. En la sede nacional conservadora creen que el jefe del Ejecutivo no hará realmente “movimientos significativos” hasta que no haya president de la Generalitat porque eso condiciona toda estrategia.