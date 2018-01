"Mi hermano está en shock y tiene pesadillas con la bolsa para los muertos"

La familia de Gonzalo Montoya todavía no da crédito a lo ocurrido. No sé explican como tres médicos le dieron por muerto en la cárcel de Villabona (Asturias) donde cumplía una condena de más de tres años de prisión por el robo de chatarra. Su hermana cuenta que estaba muy deprimido porque no le daban permisos y cuando sólo le quedaban 6 meses de cárcel se tomó de golpe todas las pastillas que le prescribieron para todo el mes. Un día antes, el día de reyes, su mujer y sus hijos fueron a verle a la cárcel y en ningún momento sospecharon de lo que estaba dispuesto a hacer horas después. Lo que sigue a continuación es una "pesadilla" y un relato que reconstruimos con la ayuda de su hermana Verónica Montoya, con la que hablamos, justo cuando salía de visitar a su hermano en la UCI del hospital de Oviedo ,en el que se encuentra ingresado.

Verónica, lo primero, ¿cómo está tu hermano?

Ha mejorado mucho. No lo han sacado de la UCI , pero está mejor. Acabo de salir de hablar con él y le he visto bien

¿Qué le ha pasado?

Cuenta que recuerda lo de la bolsa. Intentamos que olvide el tema pero estos días cuando despertaba estaba agitado y asustado, incluso se quitó la vía. Nos comentó que en la mesa de autopsia iba en una bolsa negra y al abrirla es cuando empezó a moverse y luego lo trajeron al hospital de Asturias en ambulancia. Fueron tres médicos y el forense y los tres le dieron por muerto.

¿Por qué enfermó?, ¿qué le pasó? ¿Tomó algo?

Había tomado unas pastillas

¿Vais a emprender acciones legales?, hay una investigación abierta por Instituciones Penitenciarias

Claro. Tenemos abogado y ayer hablamos ya con él y le contamos toda la historia y vamos a tirar para adelante.

¿Vais a pedir el indulto?

Sí, lo vamos a pedir, es lo que queremos. A través de estos errores que tuvieron con mi hermano pedimos que no vuelva a donde estaba porque tenemos que salga muerto de allí.

¿Cuánta condena le queda a tu hermano?

Creo que son seis meses. Estaba condenado a tres años y seis meses por un robo de chatarra. Tiene cinco hijos, no tenía trabajo y tenía que sacar adelante a su familia y ya está a punto de cumplir la condena. En este tiempo no le han dado ningún permiso y en este tiempo ha estado bajo tratamiento por depresión.

¿Cómo pudieron llegarle las pastillas a la cárcel?

En el módulo 8 en el que estaba, lo normal cuando se necesita una medicación es que se lo den de manera dosificada no darle, como a él, pastillas para todo el mes y lo que hizo fue tomárselas todas. Eso es una negligencia y vamos a actuar.

El día antes fue su familia a verle, ¿qué os dijo su mujer?, ¿cómo lo vio aquel día?

La verdad que mucho no sé. Con todo esto le pregunté a mi cuñada si el sábado estaba bien y me dijo que sí, que había tenido una comunicación normal.

¿Tu hermano está traumatizado?

Sí, está como en estado de shock. Cuando está durmiendo se despierta con terror por lo que vivió dentro de esa bolsa.

¿Cuánto tiempo estuvo dentro de la bolsa?

No lo sé.

El portavoz del gobierno de Asturias dijo que no llegó a la mesa de autopsias ni estuvo en el frigorífico…

Él lo que recuerda es que lo pusieron en la mesa y abrieron la bolsa en la que estaba, una bolsa negra. Que lo metieron en el frigorífico creo que también porque mi hermano tiene secuelas del frío y hasta ayer estuvo envuelto en mantas de calor para que recuperarse la temperatura.