Dos localidades españolas, entre los destinos recomendados por el New York Times para 2018

The New York Times ya ha publicado su lista de destinos que debemos visitar este 2018. Entre ellos, dos destinos españoles se encuentran en ella: Sevilla y Peñafiel (Valladolid).

Como cada año, el diario estadounidense crea una lista de los sitios que deben visitar sus lectores y este año dos de ellos se encuentran en España. La ciudad andaluza se encuentra en el puesto 19, mientras que la localidad vallisoletana está en el puesto 48.

Al presentar Sevilla, lo primero que destaca de ella es su arte. "En el siglo XVII, Sevilla era una colmena de creatividad, presentando artistas como Diego Velázquez, Francisco de Zurbarán y Bartolomé Esteban Murillo, quien fue bautizado en la ciudad el 1 de enero de 1618". Además, también hace mención al 'Año de Murillo' donde "incluyen ocho exposiciones, 30 conciertos, giras y simposios celebrando al pintor y su ciudad".

Por otra parte, habla de Ribera del Duero, donde destaca Peñafiel y recomienda visitar el museo del vino en el castillo de la localidad y el Museo Nacional de Escultura.

Madrid y Antequera en 2017

No es la primera vez que The New York Times recomienda destinos españoles ya que el año pasado, la capital de España y la ciudad malagueña estuvieron entre los lugares favoritos del diario.

El años pasado, Canadá encabezaba la lista. Madrid se situaba en el puesto 34 y Antequera un poco más abajo, cuatro puestos más abajo, en el 38.

Lo que resalta de ambas ciudades es totalmente diferente. Por un lado, destaca la gastronomía de la ciudad madrileña pero no se centra en los paltos típicos sino que habla de la gran variedad que puedes encontrar. Por otro lado, de Antequera destaca sus espacios arqueológicos e históricos que han sido descubiertos a lo largo de los años.