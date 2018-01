Manu Ginóbili sabe que el final de su carrera está cerca, aunque aún no ha puesto una fecha concreta a ese adiós. Preguntado por cómo quiere ser recordado cuando ya no esté en las pistas, el argentino fue claro en su respuesta.

"Eso de ser recordado está tan sobrevalorado... No sé si quiero ser recordado. Quiero ser recordado por mis hijos, ser buen padre y darles una buena educación, pero ser recordado por lo que hice en la cancha... No sé, como un buen tipo, alguien que trató de contribuir y hacer lo mejor que pudo", dijo el jugador de los Spurs tras caer frente a los Lakers. "No voy a vivir toda la vida de cómo seré recordado. Esto terminará y haré otra cosa. No viviré de recuerdos", agregó.

En su decimosexta temporada en la NBA, Ginóbili está rindiendo a un nivel sorprendente y ha protagonizado jugadas impropias de un jugador de 40 años.

"No hay grandes retos este año, ese es el reto. Estar tranquilo y seguir disfrutando de cada partido porque no sé cuál será el último. Estoy ayudando y me siento tranquilo y contento", manifestó Ginóbili, que reconoció estar jugando más de lo que esperaba debido a las lesiones del equipo.

"Estamos siempre tratando de estar sanos; solo hemos jugado un partido con todo el equipo", apuntó el argentino, siempre rodeado de numerosos compatriotas suyos en las gradas allá donde va. "Es halagador. Eso significa que en tantos años uno los representó bien y los dejó bien parados. Me hace bien", valoró.