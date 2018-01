Zidane: "No estamos tan mal"

Zidane está bastante harto de las críticas que está recibiendo el Madrid estas últimas semanas y bastante cansado también de que se le pregunte por posibles fichajes en este mercado de invierno. En la rueda de prensa de este viernes dejó clara una cosa y la otra.

Estuvo serio el francés aunque soltó una buena risotada cuando se le preguntó si entendía que muchos madridistas quisieran algún fichaje en estos próximos días. "Es que me hace gracia todo eso", dijo primero. "Sí, yo puedo entender a la gente", continuó. "Si miras y ves qué te puede aportar más, vale, pero yo no veo nadie que pueda cambiar todo esto", explicó finalmente el galo. No quiere fichajes porque nada de lo que hay disponible en el mercado suma algo más a su plantilla. Y quiso poner así fin de una vez al debate sobre el mercado de fichajes porque esta vez no soltó su famosa coletilla de "hasta el día 31 todo puede pasar".

"Estoy cansado de escuchar cosas negativas"

Acerca de las críticas a su equipo dijo bastante claro: "Yo estoy cansado de escuchar cosas negativas". "Eso no lo voy a cambiar y no lo quiero cambiar, pero es fácil decir que todo está mal y sabéis que no es así. Es muy bonito hablar de negativo del Madrid, vende más", dijo con cara de pocos amigos.

"Hoy en día lo que se dice del Madrid es todo negativo. Yo no lo veo así y hay muchos que no lo ven así. Pero es lo que hay. Nosotros tenemos que sacar lo positivo y es que estamos vivos en todas partes. No estamos tan mal como se puede decir", comentó también Zidane.

"Últimamente es difícil ganar, pero vamos a seguir"

El entrenador francés, que está viviendo su momento más complicado desde que desembarcase en el banquillo del Madrid hace ahora dos años, explicó también que "lo más importante es ganar y últimamente es difícil ganar, pero vamos a seguir".

Sobre el Leganés, rival de Copa en cuartos, destacó Zidane que la nota positiva es que no salen de Madrid, pero avisó del peligro del equipo de Garitano.