El Bernabéu no pasará ni una más

El Real Madrid atraviesa, sin lugar a dudas, su peor momento desde que Zinedine Zidane cogiese al equipo hace poco más de dos años. Parece mentira, pero el equipo que se paseó por Europa entre marzo, abril, mayo y agosto, está muy lejos de ser ese gigante europeo al que todos temen.

Lógicamente, el hecho de ser un equipo que ha dado tantas alegrías recientemente a los aficionados blancos, estos han mostrado su paciencia en este último mes y medio a pesar de resultados que hicieron muy poca gracia.

Pero el margen de paciencia se ha agotado. El empate ante el Celta de Vigo ha dejado claro que cualquier posible remontada en Liga resulta impensable y la afición busca una reacción de los jugadores y del entrenador para que no se despidan de ningún título más.

Gareth Bale, la esperanza blanca

Gareth Bale, durante el encuentro de Vigo del pasado domingo / Octavio Passos (Getty Images)

Los buenos síntomas que ha dejado Gareth Bale tras regresar de su lesión invitan al madridismo a soñar con el regreso del mejor jugador galés. Desde otoño de 2016 el madridismo no ha podido disfrutar de un Bale en plenitud, pues las lesiones y su falta de confianza le han privado de mostrar sus virtudes.

Si bien hay un sector amplio del Bernabéu que le tiene poca fe al ex del Tottenham, su gran partido en Vigo en un Madrid lleno de dudas es el salvavidas al que todos se quieren agarrar a día de hoy en el madridismo. En el Bernabéu esperan que Bale vuelva a ser determinante y que contagie a sus compañeros. Porque de no ser así, no se descartan los primeros pitos contundentes al equipo, más allá de invididualidades.