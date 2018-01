El Gobierno recurrirá de inmediato una investidura no presencial de Puigdemont

Cataluña ha vuelto a ser protagonista del primer Consejo de Ministros de este año 2018. Tras realizar un balance de como ha sido 2017 para el gobierno de Mariano Rajoy —"2017 fue el año de la creación de empleo (...) España consiguió la mayor reducción del paro en la serie histórica, se han creado 611.146 puestos de trabajos, 1.664 empleos al día— y sacar pecho de la acción del Ejecutivo frente a la mochila de la herencia recibida —"en 2011 teníamos el 27% de paro, había un déficit público de dos dígitos, no cumplíamos con Europa, no teníamos la confianza de los mercados, teníamos una parte del sistema bancario en enormes dificultades y hoy la situación es claramente distinta"— el portavoz Íñigo Méndez de Vigo ha vuelto a colocar en el foco mediático. En este caso, las preguntas iban referidas a una posible investidura telemática de Carles Puigdemont.

"Respecto a la investidura de Puigdemont, el reglamento exige a cualquier candidato que solicite la confianza del pleno y no contempla que sea una presentación no presencial, eso no cabe. El reglamento lo dice claramente cuando dice que puede hablar desde la tribuna o el escaño, no desde el plasma. Hay una serie de razones jurídicas que abonan la tesis de que la presencia tiene que ser real", ha afirmado el portavoz del Gobierno. "Esa pretensión es una falacia, es una pretensión irrealizable y que va contra los textos jurídicos y el sentido común. Evidentemente ha llegado la hora de que los responsables políticos catalanes se preocupen de los problemas de los catalanes, no de los problemas de Puigdemont, que está huido de la justicia española", ha añadido.

"Si se produjera, el Gobierno recurriría cualquier añagaza encaminada en esta dirección. Ha llegado el momento de recuperar la normalidad y el sentido común", ha anunciado Méndez de Vigo, que incluso ha afirmado que no está preocupado por lo que haga el candidato de Junts Per Catalunya.

"Es muy difícil hablar de una persona que actúa de forma poco clara o racional y que está huida de la justicia. No me importa Puigdemont, me importan los catalanes, que vean que el proceso secesionista era mentira. Que cuando decían que harían la DUI y les apoyarían nadie les ha apoyado, que cuando decían que no había consecuencias económicas se han ido muchas empresas. Ya es hora de acabar con las mentiras. Ya lo hemos dicho: diálogo sí, dentro de la ley (...) Es meridianamente claro que eso que pretende Puigdemont no es posible con la legislación actual. Pero es que cualquier país europeo se quedaría boquiabierto ante esto. ¿Y si hay sesión de control? ¿También telemáticamente? Seamos serios", ha añadido.

Presupuestos

Méndez de Vigo ha recuperado además el discurso sobre la necesidad de aprobar los Presupuestos Generales del Estado del año 2018. "Esos presupuestos contienen nuevas medidas que son importantes para la gente, los agentes sociales y la creación de puestos de trabajo. La legislatura va a beneficiar a las personas y se encamina a la estabilidad", ha afirmado el ministro portavoz, que incluso ha lanzado un guante al resto de formaciones políticas.

"Con unos presupuestos prorrogados serán las cuentas de 2017 las que se aplicarán. He visto que hay comunidades autónomas verían bien aprobar las cuentas de 2018, y algunas son comunidades autónomas gobernadas por socialistas. No vale decir que queremos presupuestos pero vamos a votar en contra. En el proyecto de presupuestos hay contemplado un récord histórico de becas, pero si no hay presupuestos no vale decir que no hay becas suficientes. Vamos a bajar el IVA al cine...si hay presupuestos. No vale pedir que se baje el IVA del cine y luego no bajar los presupuestos", ha reiterado.

Limitación del gasto al 50%

Respecto a la noticia adelantada por la Cadena SER acerca de la aprobación por parte del Gobierno de limitar el gasto público al 50% hasta que haya presupuestos, en un primer momento Méndez de Vigo ha dicho desconocer esos datos. "No conozco la medida de limitar el gasto al 50%. Lo que vamos a hacer será cumplir como siempre con las obligaciones con Bruselas y ver como repetimos los gastos del año 2017. No ha habido decisión de limitar al 50% los gastos del ministerio", ha dicho en un primer momento el ministro, aunque posteriormente ha reconocido en los corrillos posteriores a la rueda de prensa esta información.