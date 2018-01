Marc Gasol volvió a ser el jugador completo que aportó un doble-doble, pero que no fue suficiente a la hora de evitar una derrota más de los Grizzlies de Memphis en la jornada de la NBA, en la que acabó como el español más destacado.

Gasol dominó en cada faceta del juego con una aportación de 22 puntos, 11 rebotes que no evitaron la derrota de visitantes por 87-78 que los Grizzlies sufrieron ante los Nuggets de Denver. El jugador de Sant Boi disputó 36 minutos en los que anotó 8 de 19 tiros de campo, incluido un triple de seis intentos, y estuvo perfecto 5-5 desde la línea de personal.

El mediano de los hermanos Gasol dominó en el juego interior con nueve rebotes defensivos, además de repartir dos asistencias, puso un tapón, perdió un balón y cometió dos faltas personales.

Su compatriota el ala-pívot Juancho Hernangómez volvió a la lista de los 12 jugadores oficiales de los Nuggets, pero el entrenador Michael Malone no le dio ningún minuto de acción.

Caída en picado de los Cavaliers

Sí los tuvieron los bases Ricky Rubio y José Manuel Calderón como titulares con sus respectivos equipos de los Jazz de Utah y los Cavaliers de Cleveland, que al igual que los Grizzlies sufrieron sendas derrotas.

Rubio esta vez no tuvo su mejor inspiración encestadora y en los 28 minutos que jugó aportó siete puntos que no impidieron la derrota de los Jazz de visitantes por 99-88 ante los Hornets de Charlotte. El jugador de El Masnou estuvo 28 minutos en la pista y anotó sólo 3 de 11 tiros de campo, con un triple de tres intentos, y no fue a la línea de personal.

Rubio tuvo de nuevo presencia dentro de la pintura al capturar siete rebote, con seis defensivos, dio cuatro pases de anotación, puso un tapón, perdió dos balones, y cometió dos faltas personales.

Calderón volvió como titular con los Cavaliers después que Isaiah Thomas se resintió de la lesión de cadera, y su aportación de 8 puntos no evitó la derrota del equipo de Cleveland que perdió de visitante por 97-95 ante los Pacers de Indiana en duelo de equipos de la División Central.

El jugador de Villanueva de la Serena disputó 33 minutos en los que anotó 3 de 8 tiros de campo, incluido un triple de cuatro intentos, y acertó 1-2 desde la línea de personal. Calderón también capturó cuatro rebotes, repartió dos asistencias, perdió un balón y cometió cuatro faltas personales.