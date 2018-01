Garzón: "IU no puede esperar al último minuto para negociar la confluencias de las municipales y autonómicas"

Izquierda Unida abre este sábado su debate interno sobre la confluencia con Podemos de cara a las municipales y autonómicas de 2019 y lo hace con una advertencia lanzada por su coordinador federal, Alberto Garzón, "no podemos esperar a hacer las cosas en el último minuto, por eso hacemos un llamamiento a todos los actores políticos para empezar a construir cuanto antes las condiciones de esos espacios de unidad popular". Garzón reclama certidumbre para las asambleas locales y regionales de IU sobre cómo van a concurrir a los comicios y ha llamado a no repetir los errores y la precipitación de 2015 y también de 2016, con el acuerdo estatal con Podemos fraguado prácticamente un mes antes de la cita con las urnas.

El líder de IU defienda la apuesta por la unidad popular pero también advierte a Podemos de "deficiencias en la alianza" que hay que corregir trabajando con honestidad y con lealtad. En el informe político presentado por Garzón en la Coordinadora Federal de su partido, reclama una visibilidad más justa de IU en esas alianzas y también un acuerdo marco para todo el país y no pactos a la carta en cada ayuntamiento y comunidad. "Somos una fuerza política federal, con un proyecto para todo el país, no estamos implantados en unos municipios y en otros no", ha señalado Garzón en su discurso para reclamar unas reglas generales de confluencia política vinculadas al programa, que IU defiende con una apuesta rupturista, y también a mecanismos de "radicalidad democrática" en la elección de candidatos.

Los recortes ponen en riesgo la subida del SMI

Garzón ha advertido sobre el retroceso de Unidos Podemos frente al rearme del bloque 'reaccionario' integrado por PP y C's y ha señalado que en el nuevo ciclo electoral España se juega cómo será en las próximas décadas con un claro riesgo de regresión y cierre de la crisis "por la derecha" si la izquierda no acentúa la lucha social, los derechos y las conquistas de los trabajadores.

En ese sentido, el líder de IU ha mostrado su preocupación por el anunciado recorte en un 50% en las partidas de gasto para los ministerios que ha aprobado el Gobierno a instancias de Montoro. El líder de IU ha señalado que además de consolidar la austeridad y la precariedad, esos recortes de Montoro amenazan el crecimiento económico y partidas sociales y pone especialmente en peligro el cumplimiento de la subida del Salario Mínimo Interprofesional acordado con los sindicatos para este año.