Jefferson Lerma: "Aspas me ha dicho negro de mierda"

El Celta de Vigo se llevó los tres puntos en su visita al Ciutat de València (0-1) en un partido que está dando mucho que hablar y no por el juego ni las ocasiones de gol, sino por unas declaraciones denunciando insultos racistas por parte del jugador del Levante Jefferson Lerma.

"Ya que estoy aquí ante las cámaras quiero hacer una denuncia. Creo que estos actos de racismo no pueden existir. Creo que Aspas me ha llamado negro de mierda y eso no puede pasar", dijo el futbolista colombiano en Gol al término del partido.

¿Has hablado con el árbitro", le preguntó la periodista. "Sí, pero me ha dicho que lo tenía ya hasta los huevos de tanto joderlo. Pero creo que ya les tocará revisar vídeos en qué ocasión lo dice y a ver qué pasa", contentó Lerma, que comentó también que es la primera vez que le pasa en la temporada.

Tras las declaraciones de @jeffersonlerma a la conclusión del #LevanteCelta, el #LevanteUD quiere mostrar su firme respaldo al jugador y rechaza cualquier muestra de racismo en el fútbol. pic.twitter.com/GoZGDZYZSD — Levante UD (@LevanteUD) January 14, 2018