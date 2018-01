Apenas había terminado el Levante-Celta en el que el equipo gallego se llevó la victoria cuando Jefferson Lerma acusó a Iago Aspas, con el que tuvo sus más y sus menos en el campo, de haberle llamado "negro de mierda".

Jefferson Lerma: "Aspas me ha dicho negro de mierda" El jugador colombiano del Levante denuncia insultos racistas del delantero gallego del Celta

El delantero gallego ha querido dar su versión en unas declaraciones en la página web del Celta. "Lo que se dice en el campo, se queda en el campo. Por ello no voy a reproducir lo que él me dijo a mí", dijo primero Aspas, que añadió luego que "en cualquier caso, yo no le llamé lo que él me atribuye".

🚨 @aspas10: "Lo que se dice en el campo, se queda en el campo. Por ello no voy a reproducir lo que él me dijo a mí. En cualquier caso, yo no le llamé lo que él me atribuye". https://t.co/UTGncg3OlQ — RC Celta (@RCCelta) January 14, 2018

Minutos más tarde el propio Iago Aspas publicó en su cuenta de Instagram una foto junto a su compañero negro Pione Sisto junto con el texto "3 puntos trabajados

Con golito de mi amigo Pione Sisto". Una publicación que recibió muchos comentarios negativos.

Por su parte, el club gallego quiso remarcar en el comunicado "su firme defensa del juego limpio y el respeto entre rivales, tanto dentro como fuera del campo, valores que son seña de identidad del club y que día a día ponen en práctica cada uno de los equipos celestes, del benjamín a la primera plantilla".