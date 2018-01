Así te afecta la nueva política de equipaje de Ryanair

Ya no podrás subir con dos bultos de mano a la cabina del avión a menos que reserves el 'Embarque Prioritario' (incluyendo las tarifas Plus, Flexi Plus y Family Plus). Con el objetivo de eliminar los retrasos en el embarque y mejorar su índice de puntualidad, tal y como apuntan desde la compañía, la aerolínea irlandesa Ryanair ha puesto en marcha este lunes su nueva política de equipaje.

Por lo tanto, todos aquellos pasajeros que no hayan reservado el 'Embarque Prioritario', que podrá adquirirse hasta 30 minutos antes de la hora de salida del vuelo a través de la aplicación de Ryanair por 6 euros, tan solo podrán subir el bulto de mano más pequeño (un bolso o una mochila) a la cabina. Mientras tanto, la maleta (que tiene unas dimensiones más grandes) se bajará, sin coste adicional, a la bodega del avión en la puerta de embarque.

La compañía reduce el peso del equipaje

Por otro lado, y con el objetivo de que sean más las personas que opten por facturar, la compañía ha informado de que el peso del equipaje facturado aumenta de 15 a 20 kilogramos y que el coste de la tarifa base por facturar una maleta se reduce de 35 euros a 25. Así, la compañía espera reducir la cantidad de maletas a bordo, tal y como explica el director de comunicación de la compañía Kenny Jacobs.

"Creemos que ofrecer maletas más grandes con tarifas reducidas ayudará a más clientes a considerar la posibilidad de facturar una maleta. Esto reducirá el gran volumen de clientes que tenemos con dos bultos en las puertas de embarque, lo que está causando retrasos en los vuelos debido a un gran número de bultos tanto en la puerta como en la cabina", ha revelado Jacobs.

La aerolínea diseña nuevas tarjetas de embarque

Con el objetivo de solventar las dudas de los pasajeros sobre la nueva política de equipaje, Ryanair ha enviado un correo electrónico a todas aquellas personas que viajen con la compañía a partir de este lunes. Además, también ha diseñado nuevas tarjetas de embarque para aclarar si el pasajero debe esperar en la fila para pasajeros con prioridad de embarque o en la de aquellos que viajan sin ella.

Las nuevas tarjetas de embarque de Ryanair. / Ryanair

La compañía también ha instalado nuevas señales y medidores en las puertas de embarque con el objetivo de que los clientes se ajusten a la nueva política de equipajes. Con todo ello, Ryanair pretende mejorar la comodidad de sus pasajeros, a pesar de que reconoce que perderá 50 millones de euros anuales en términos de reducción de las tarifas de facturación de equipaje.