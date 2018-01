Jesús Cimarro, presidente de la Academia de Artes Escénicas

Jesús Cimarro dirige el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida desde 2012. Está al frente de la asociación madrileña y de la federación estatal (FAETEDA) que agrupa a los productores de teatro y danza. Hace treinta años que dirige su empresa, Pentación, que ha llevado a escena centenares de espectáculos, y gestiona los teatros Bellas Artes y La Latina de Madrid. Y, desde este lunes, es el nuevo presidente de la Academia de las Artes Escénicas de España (AAEE), sustituyendo en el cargo al dramaturgo José Luis Alonso de Santos.

Cimarro, que hasta la fecha simultaneaba los cargos de secretario general y vicepresidente de la Academia, encabezaba la única candidatura para presidir la entidad, con un equipo en el que se encuentran Carme Portaceli, directora del Teatro Español; el actor y expresidente de la Academia de Cine, Antonio Resines; la periodista y actriz Cayetana Guillén Cuervo; la directora de escena Magüi Mira, el productor Robert Muro, la actriz Ana Labordeta, la periodista Liz Perales o el director del Ballet Nacional de España, Antonio Najarro. Al ser la única candidatura, la Asamblea General de la Academia la ratificaba y declaraba electa hoy lunes, sin necesidad de votación.

"No me gusta la gente que se queda en los sitios toda la vida", declaraba a la SER el dramaturgo José Luis Alonso de Santos, presidente de la Academia desde su fundación, en 2014. El autor explicaba así los motivos por los que no se había presentado a la reelección. Sobre el balance de su gestión, Alonso de Santos señalaba que su trabajo ha sido el de "construir los cimientos del primer piso, nuestra tarea primera fue le de construir una estructura: empezamos siendo 10 o 12 y ahora somos 500". Alonso cree que ahora "hay que volar" y que Cimarro se enfrenta al reto de "hacer crecer esto".

Tras ser elegido, Cimarro declaraba a la SER que "va a ser un trabajo de equipo" y con una apuesta "por la continuidad y, de hecho, se mantiene el 50% de la anterior junta directiva", además de impulsar "un plan estratégico de actividades, consolidar la excelencia, la participación de profesionales de prestigio e invitar a nuevos académicos a que se incorporen: ahora mismo hay casi 500 académicos y estamos haciendo una campaña para que se incorporen nuevos profesionales".

Otro de los proyectos que tiene en mente Cimarro es la creación de unos premios de teatro de la Academia: "estamos en conversación con la Fundación SGAE, con los premios MAX, para hablar de este asunto. En estos momentos, vamos a empezar a trabajar con la Fundación este asunto y tendremos un encuentro para hablar de ello a final del semestre".