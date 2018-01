El retoque de Photoshop que convierte un retrato familiar en el 'Ecce Homo' de la fotografía

Con motivo de su primer aniversario de boda, Pam y Dave Zaring convencieron a su familia para realizar una sesión de fotos que inmortalizara ese momento tan especial, según informa News.com. Una vez hecho esto, la mujer comenzó a buscar fotógrafos especializados en sesiones fotográficas familiares hasta que encontró a Lesa Hall, una "fotógrafa experta en posados", tal y como aseguraba el anuncio.

Tras negociar el precio de la sesión, que salió por 250 dólares, tal y como explica la mujer en su cuenta de Facebook, la familia acudió hasta la ciudad de San Luis (Misuri), donde la fotógrafa les esperaba para llevar a cabo una sesión fotográfica en un parque. La sesión transcurrió con total normalidad, todo cambió cuando la familia recibió el resultado final en un correo electrónico.

El retoque de Photoshop que ha conquistado Internet

Nada más recibir las fotografías, la familia decidió compartir la sesión con sus contactos de Facebook. Y no porque fueran imágenes "bonitas y sencillas", que es lo que buscaba la pareja, sino por el retoque de Photoshop que ha convertido a esta sesión en una de las más compartidas a través de las redes sociales durante los últimos días.

La familia durante la sesión. / Facebook

En su publicación de Facebook, la familia explica lo sucedido: "Pagamos a una fotógrafa que decía ser un profesional y nos gastamos 250 dólares en una sesión de fotos. Por favor, mirad las fotografías que nos ha entregado. Ella nos ha explicado que las sombras fueron un auténtico problema durante aquel día hermoso, despejado y soleado, y que su profesor nunca le enseñó a retocar las fotos. ¡No me he reído tanto en años!".

La familia no ha aceptado la devolución del dinero por la "experiencia" vivida

Unas fotografías en las que se muestra a la familia como si fueran dibujos animados debido a un retoque que tenía como objetivo acabar con las sombras que se mostraban en los rostros de cada uno. La mujer confiesa a los medios locales que no pudieron parar de reírse cuando recibieron las fotografías y que los niños aseguraron que parecían muñecos de Lego.

La abuela con sus nietos. / Facebook

Según recoge el diario The Sun, la artista se comprometió a devolverles todo el dinero que le habían pagado por la sesión de fotos. Sin embargo, la familia tan solo le pidió las fotografías originales. La mujer explica que no aceptó la devolución debido a que se lo habían pasado genial con ellas: "Había merecido todo el dinero que pagamos. Es la comedia más cara que he pagado en mi vida."