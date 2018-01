Grecia aprobará el uso de la marihuana para fines medicinales

La previsión es que en una semanas, se presente un proyecto de ley seguido de la pertinente enmienda para definir el marco legal para el cultivo y la fabricación de productos farmacéuticos basados en la marihuana para fines medicinales.

Aunque Grecia no es el único país europeo que lo permite. En Portugal no está penado el uso de marihuana, ni de cocaína, heroína y metanfetaminas para uso personal. Hace 17 años que nuestros vecinos abolieron las penas criminales para personas consumidoras de droga. Pero eso no significa que no haya restricciones, una persona que tenga más cantidad de la permitida, 25 gramos de marihuana o 5 gramos de hachís, será multado. El consumo de estas sustancias en público no está permitido.

Además de Portugal, esta Holanda, donde el cultivo, provisión y posesión de marihuana constituyen delitos criminales penalizados con prisión, pero existen locales donde la marihuana se vende normalmente, los llamados coffeee shops, porque las autoridades no han dictado leyes contra estos establecimientos que pueden vender hasta 5 gramos por persona de marihuana a mayores de 18 años.

Sumamos que en Bélgica se despenalizó el consumo y posesión individual de cannabis allá por el año 2001, pero está prohibido el consumo en la calle e incluso multado.

El uso médico de la marihuana como ahora prepara Grecia, tiene funcionamiento en Canadá, que fue el primer país del mundo en habilitar un sistema legal para regular el uso médico de la marihuana. Las personas enfermas que reciban un permiso del gobierno, pueden usar marihuana de manera legal, aunque la producción comercial y venta libre, está penada.

Este fin de semana, ha habido una feria de marihuana medicinal en Grecia y asistió el viceministro de desarrollo agrícola, Yannis Tsironis quien dijo que esta legalización podría atraer inversiones por valor de 2000 millones de euros a Grecia, y ya han mostrado un creciente interés empresas Israelíes y Canadienses. Mas de 100 empresas han participado en esta feria, dado que el año pasado el gobierno autorizó la importación de varios productos farmacéuticos a base de marihuana medicinal, así como el cultivo de cáñamo para fines medicinales. El cáñamo también se puede usar para fabricar materiales de construcción, papel, textiles y alimentos.

Con Grecia, habrá ya más de una docena de países de la Unión Europea, que han autorizado el uso medicinal de la marihuana.