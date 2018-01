Proyectan la expresión "agujero de mierda" en un hotel de Donald Trump

El presidente de los Estados Unidos Donald Trump volvía a ser el centro de todas las miradas el pasado jueves después de criticar, durante una reunión con varios diputados en el Despacho Oval, el proteccionismo de algunos congresistas hacia los inmigrantes provenientes de lugares como Haití, El Salvador o los países africanos, naciones a las que se refirió como "agujeros de mierda".

Un día más tarde, después de que todos los medios de comunicación revelaran las polémicas declaraciones de Trump, el mandatario estadounidense negaba haber hecho tales declaraciones. Sin embargo, el senador demócrata Richard J. Durbin aseguró que "agujero de mierda" fueron las palabras empleadas por el presidente de Estados Unidos a la hora de referirse a estos países.

La proyección en uno de los hoteles de Donald Trump



Unas declaraciones que han derivado en un gran número de críticas por parte de los países afectados y en acciones, como la llevada a cabo por Robin Bell este sábado en el Trump International Hotel, uno de los hoteles del empresario situados en el centro de Washington DC (Estados Unidos), tal y como ha dado a conocer CNN.

Durante la madrugada del sábado 13 al domingo 14, Robin Bell proyectó el mensaje "Shithole" (Agujero de mierda) en la entrada del hotel de Donald Trump. Un mensaje acompañado en todo momento por un gran número de las conocidas como 'cacas del WhatsApp', que volaban sobre el hotel mientras la proyección dejaba varios mensajes a los transeúntes: "¿No eres residente de DC? ¿Necesitas un lugar para quedarte? Prueba nuestro shithole".

La proyección se prolongó durante 40 minutos

En declaraciones a la CNN, Robin Bell explica que la proyección se prolongó durante unos 40 minutos y que, para cuando salió la seguridad, ya habían terminado. Bell explica que es la decimoquinta vez que proyecta su trabajo frente al hotel de Donald Trump y que espera seguir haciéndolo en un futuro. Por otro lado reconoce, apoyándose en la Primera Enmienda, que no está haciendo nada ilegal: "No estamos tocando el edificio. No estamos en la propiedad".

En el pasado, el artista ha proyectado otros mensajes frente al hotel de Donald Trump como "Los expertos están de acuerdo: Trump es un cerdo" y "Pay Trump soborna aquí".