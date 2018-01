La desconcertante respuesta de una diputada de Ciudadanos al ser preguntada por el feminismo / ()

Melisa Rodríguez, diputada de Ciudadanos, ha concedido una entrevista al portal Más mujer online y su respuesta ante una pregunta sobre feminismo no ha dejado indiferente a nadie.

Al ser preguntada si se consideraba feminista, Rodríguez comentó lo siguiente: “Yo busco la igualdad de las personas reales: mujeres, hombres y seres. Por ello presentamos el proyecto de ley para que los perros sean personas. No se puede tener un ser vivo como si de un bien material se tratase. Creo en las personas por igual, sin etiquetas”.

La diputada de Ciudadanos también comentó "no le gustan las etiquetas" cuando le preguntaron si se considera animalista: “Digamos que soy sensible con la naturaleza. Decir que soy animalista sería ponerme una etiqueta y no me gustan las etiquetas. Veo un perrito y me derrito. Soy una fiel defensora de los animales”.

Posteriormente, tras ser preguntada si es antitaurina, Rodríguez ha afirmado que "no es lo que más le identifica", a lo que ha añadido que "lo respeto muchísimo pero nunca he ido a una corrida de toros ni me veo yendo”.

Desde la dirección de Ciudadanos aseguran a la Cadena SER que las palabras de la diputada están descontextualizadas y que en ningún Rodríguez pretendía equiparar la lucha por los derechos de la mujer con la defensa de los animales. En el partido explican que la "entrevista duró una hora, se trataron muchos temas y la parlamentaria solo estaba haciendo referencia una respuesta anterior".