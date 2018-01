Podemos denunciará a Defensa por enviar tropas a Malí sin permiso del Congreso

Unidos Podemos ha anunciado en una nota de prensa que va a emprender acciones legales contra el Ministerio de Defensa por haber iniciado el envío de vehículos y militares a Malí antes de que la ministra, María Dolores de Cospedal, haya obtenido permiso del Congreso para ampliar la participación militar española en la misión europea en el país africano.

El anuncio de Unidos Podemos se produce después de que el Mando de Operaciones que depende del Estado Mayor de la Defensa haya colgado en su web una nota detallando que el contingente español en Malí ha pasado ya de 140 a 280 efectivos tras el envío los pasados días 9 y 11 de enero de sendos vuelos de personal y material.

Captura de pantalla del anuncio del Mando de Operaciones de ampliar el contingente de Malí / CADENA SER

El aumento de tropas en Malí fue aprobado por acuerdo de Consejo de Ministros el pasado 22 de diciembre, como consecuencia de la asunción por parte de España del mando de la operación, que estará a cargo del general de brigada Enrique Millán Martínez. Sin embargo, la Ley de Defensa Nacional obliga a Defensa a solicitar permiso al Congreso antes enviar efectivos a misiones como la de Mali. Algo que Cospedal no tiene previsto hacer hasta el próximo 24 de enero. Fecha en la que está prevista su comparecencia en la comisión de Defensa para pedir autorización para el aumento de tropas en el exterior.

La ministra toma la senda de Aznar de saltarse el Congreso y la Ley de Defensa Nacional y de no informar a los ciudadanos. No lo vamos a permitir porque la etapa de las Azores ya pasó", ha señalado el portavoz de Unidos Podemos en la Comisión de Defensa Juan Antonio Delgado, quien no ha detallado qué tipo de acciones legales emprenderá su grupo parlamentario.

Defensa alega problemas de tiempo

Según el ministerio de Defensa se produjo la semana pasada por razones operativas; para que el contingente estuviese listo el día 31, que es cuando España asumirá el mando de la misión. Preguntado sobre el motivo por el que Cospedal no ha comparecido antes para solicitar permiso a la cámara, un portavoz del departamento ha asegurado a la SER que la ministra solicitó comparecer en diciembre pero que las elecciones catalanas y las vacaciones navideñas impidieron que se fijara una fecha anterior al despliegue ya previsto. Defensa recuerda además que el despliegue cuenta con el apoyo anunciado del PSOE y Ciudadanos.