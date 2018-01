La comparsa en defensa de la víctima de 'La Manada' que triunfa en el Carnaval de Cádiz

La agrupación femenina 'Las irrepetibles' triunfa en las redes sociales, después de llevarse la ovación del público asistente al Gran Teatro de Falla el pasado 11 de enero, donde se celebró el Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz (COAC), gracias a su canción en favor a la víctima de la violación grupal de 'La Manada' durante los Sanfermines en 2016.

Un pasodoble, que ya cuenta con miles de reproducciones en redes sociales, en el que se critica la manera en la que se ha criminalizado a la víctima de violación de La Manada y las actitudes machistas, tal y como explica la propia comparsa a través de su cuenta de Facebook: "Nuestro objetivo es visibilizar el machismo en el carnaval. Es algo incómodo, porque exponer actitudes machistas de un grupo que está haciendo un esfuerzo creativo no es agradable, pero el machismo no es agradable".

"Si me arreglo para ir de fiesta soy una golfa"

La canción narra la historia de una mujer que sale de fiesta después de su jornada laboral. Una canción dirigida tanto la víctima de la Manada y al resto de mujeres que han sufrido actitudes machistas similares cada vez que salen de fiesta: "Hoy me confieso sabiendo que habrá gente que no entienda, hoy me confieso que no soy una monja ni estoy muerta. Porque llega el jueves y voy sonriéndole al fin de semana. Un chaleco mono, los labios rojos y una minifalda."

"Dejo atrás el uniforme y despertar de madrugada. Si es por trabajar a nadie le importa que salga de noche y en falda corta. Pero si me arreglo para ir de fiesta, para ir de fiesta soy una golfa", canta la comparsa, "Dos me tomé, dos copas después del cine, cena con amigos y luego fuimos a bailar, bailar y no paré de reírme. No, no soy yo quien merece que me condenen, me encierren y me vigilen."

Por último, la canción centra en la víctima de La Manada: "Yo se lo firmo, si usted lo pide, no necesita más detectives (en referencia al detective que los acusados le pusieron como estrategia de defensa), que aquel día pensaba que me moría y después de esquivar las cornadas de aquella manada, salgo y celebro cada semana que sigo viva."

Las redes sociales reaccionan al pasodoble

A través de las redes sociales, muchas han sido las personas que han aplaudido el mensaje emitido por la agrupación feminista. Entre ellos destaca Íñigo Errejón, quien ha compartido el vídeo en su cuenta de Facebook: "Pasodoble de la comparsa ‘Las irrepetibles’ en defensa de la superviviente de la manada y en contra de la culpabilización de las víctimas".

Otra de las políticas que ha reaccionado a pasodoble ha sido la Vicesecretaria General del PSOE, Adriana Lastra, quien ha destacado, sobre todo, el final de la canción: "... y después de esquivar la cornada de aquella manada, salgo y celebro cada semana q sigo viva". Grandes Las irrepetibles. Preliminares".