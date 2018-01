'The Walking Dead' escucha a sus fans y confirma el cambio de responsable de la serie

La octava temporada de 'The Walking Dead', que volverá el próximo 26 de febrero, ha levantado ampollas entre los seguidores de la serie. Una serie en decadencia a nivel de audiencias que no deja de perder seguidores gracias, en gran medida, a las últimas decisiones llevadas a cabo por el showrunner de la ficción de zombis, Scott M. Gimple.

La lucha de los fans de 'The Walking Dead' para echar al máximo responsable de la serie Un seguidor de la serie decidió poner en marcha una campaña en Change.org con el objetivo de que AMC eche a Scott M. Gimple.

Por esa misma razón, un seguidor de la serie decidió poner en marcha una campaña en Change.org con el objetivo de que AMC eche a Gimple. Una petición que superó las 80.000 firmas y que ha sido escuchada por el canal de televisión, que ha confirmado un nuevo máximo responsable de la serie de cara a la recién renovada novena temporada.

Angela Kang, la nueva 'showrunner' de The Walking Dead

Según afirma Variety, el 'showrunner' Scott M. Gimple será ascendido a Director Comercial del universo 'The Walking Dead'. Por lo tanto, el que hasta ahora era el máximo responsable de la aclamada serie será el encargado de contenido de todo el universo de la franquicia, lo que incluye The Walking Dead, Fear The Walking Dead y futuros proyectos que expandan el universo posapocalíptico.

Mientras tanto, la guionista y productora ejecutiva Angela Kang, integrada en el equipo creativo de 'The Walking Dead' desde 2011 y como coproductora ejecutiva desde 2013, será la encargada de dirigir el universo a partir de la próxima temporada.

La cuarta 'showrunner' en nueve años



Angela Kang será, por lo tanto, la cuarta persona que se ponga al frente de la serie protagonizada por el sheriff Rick Grimes y su grupo de supervivientes. La nueva 'showrunner' asegura estar encantada por su nuevo trabajo y con ganas de empezar a trabajar: "Estoy más que encantada por este nuevo papel en The Walking Dead. Trabajar en esta serie y tener la oportunidad de adaptar el increíble cómic de Robert Kirkman ha sido un sueño desde niña. Estoy emocionada por seguir trabajando con Scott y la gente maravillosa de AMC, y estoy ansiosa por compartir el siguiente capítulo de la historia con nuestros fans", escribió Kang.

El creador de la ficción Frank Darabont, primer 'showrunner' de la serie, fue despedido durante la segunda temporada después de pedir un aumento de presupuesto. Su sustituto, Glenn Mazzara, también fue despedido durante esa misma temporada por falta de entendimiento con el autor de los cómics Robert Kirkman. Desde entonces, Gimple es el principal responsable de la serie. Ahora, Kang recoge el testigo con el objetivo de devolver a 'The Walking Dead' a lo más alto.