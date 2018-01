Cristina Castaño: "En 'Cuerpo de élite' las mujeres somos más válidas que los hombres"

Cristina Castaño regresa a la televisión con la comedia de nuevo por bandera. Tras su salida de La que se avecina y su prueba dramática en El final del camino, la actriz salta ahora a Antena 3 como protagonista de Cuerpo de élite, la adaptación televisiva de la película del mismo nombre de 2016.

En este caso, Cristina Castaño deja de lado la locura de Judith y la impecable reina de TVE para ponerse en la piel de una boina verde. De hecho, desde Antena 3 se atreven a decir que "Elena Rodríguez [su personaje] es la versión madrileña de Rambo".

En Cadena SER hablamos con la actriz sobre Cuerpo de élite y repasamos algunos de sus últimos movimientos en la pequeña pantalla.

¿Cómo afrontas esta nueva aventura?

Con ilusión y nervios. Mi personaje en 'Cuerpo de élite' es una cajita de bombones y tengo muchos para saborear.

Me fui de \'La que se avecina\' porque necesitaba decirle al mundo que soy actriz

Interpretas a una boina verde, ni más ni menos.

Expresa mucha ternura porque es madre, pero tiene mucha acción también al ser una boina verde. Resulta muy interesante empoderar así a la mujer y devolverle el poder con este tipo de personajes.

¿Se empodera solo a tu personaje o es una serie que tiene esa intención?

De todo el 'Cuerpo de élite', las mujeres somos más válidas, más responsables, más eficientes y destacamos frente a los hombres.

Ya era hora de que las series mostrasen a mujeres interesantes que no dependieran de lo que deja de hacer o no el protagonista masculino, ¿no?

En la serie se cuenta eso precisamente: mujeres interesantes que son protagonistas y destacan sobre los personajes masculinos. Además, en 'Cuerpo de élite' se nos ha dado voz y también damos nuestra visión de las cosas.

Con 'Cuerpo de élite' vuelves a la comedia tras 'La que se avecina'. Sin embargo, entremedias hiciste un parón para hacer una serie dramática en TVE. ¿Necesitabas ese cambio de registro?

Venía de hacer una comedia totalmente histriónica con un personaje con el que la gente me tenía muy identificado. De repente, TVE me ofreció una reina, una mujer fuerte con un conflicto muy grande y unas cosas muy bonitas que contar.

¿Un alivio?

Con\'El final del camino\' la gente reconoció mi trabajo

Como actriz necesitaba decirle al mundo que soy actriz y que interpreto muchos personajes que vivo y siento. 'El final del camino' fue una oportunidad muy bonita y ahora Elena en 'Cuerpo de élite' también lo es.

¿Te llegó a molestar ese encasillamiento?

Nunca. Nunca me he sentido encasillada. Si me hubiera quedado en' La que se avecina' sí me hubiese limitado a mí misma. Como artista tenía la necesidad de contar otras cosas. Llevaba siete años haciendo el personaje de Judith y era el momento de contar otras cosas.

Como actriz, ¿te llegó a afectar pasar de un éxito rotundo como 'LQSA' a una serie como 'El final del camino', que no funcionó en audiencias?

Todos los que nos dedicamos a esto deseamos que un personaje llegue al mayor número de personas. Pero el resultado, a pesar de que no tener la audiencia que deseábamos, fue muy bonito. La gente reconoció mi trabajo y para mí fue un éxito. Se me reconoció que podía contar otras cosas.