Convergència, condenada por financiarse ilegalmente a través del Palau de la Música

La Audiencia de Barcelona ha considerado probado que CDC cobró 6,6 millones de euros en comisiones irregulares a través del Palau de la Música que Ferrovial pagaba en concepto de patrocinios pero que llegaban al partido a cambio de adjudicaciones de obra pública. La sentencia le obliga a devolver el dinero. Las comisiones que se aplicaban eran del 4%, que se repartían de la siguiente manera: 1,5% se lo quedaban Millet y Montull y el resto, un 2,5, iba a Convergència.

La Audiencia ha condenado a nueve años y ocho meses de cárcel al expresidente del Palau de la Música Fèlix Millet, y a siete años y seis meses a Jordi Montull, su mano derecha, por el expolio que perpetraron en la entidad cultural entre 2000 y 2009.

Condena a 4 años y cinco meses de prisión al ex tesorero de CDC Daniel Osàcar por cobrar comisiones ilegales de Ferrovial para el partido a cambio de la adjudicación de obra pública en la etapa de gobierno de Jordi Pujol, a través del Palau de la Música, mientras lo presidió Fèlix Millet. Gemma Montull, hija de Jordi Montull, ha sido condenada a cuatro años y medio de prisión. El tribunal absuelve por prescripción a los dos directivos de Ferrovial acusados, Pedro Buenaventura y Juan Elízaga.

El tribunal considera probado que Fèlix Millet y Jordi Montull montaron la estructura financiera para que Ferrovial pudiera dar comisiones ilícitas a Convergència Democràtica de Catalunya a cambio de la adjudicación de determinados concursos y licitación de obra pública en Cataluña. Concursos, dice la sentencia, que eran promovidos por entidades autonómicas o locales en los gobiernos que estaban, en este caso, formados por CDC.

Según el tribunal, Millet y Montull pactaron con el tesorero de Convergència. Explica que no se puede excluir la participación de otras personas de la formación, aunque la sentencia admite que no han podido ser identificadas o de quien la responsabilidad penal ya fue declarada prescrita. La sentencia explica también que la formación política recibió el dinero de forma enmascarada con la estructura que habían montado Millet y Montull en el Palau de la Música. La sentencia no es firme y cabe recurso. El abogado de CDC ha anunciado que la recurrirán.