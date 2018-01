Rodrigo Rato desmiente a De Guindos: "Me obligaron a dimitir"

Rodrigo Rato ha querido puntualizar en un comunicado enviado a la Cadena SER los siguientes aspectos de lo ocurrido esos días: "La tarde del domingo 6 de mayo en su despacho de Castellana el señor Luis de Guindos me solicitó mi dimisión después de una reunión con tres competidores, donde uno de ellos la solicitó "por ser del PP". Incluso el Sr. Guindos, a solas, trató de ofrecerme otro puesto en otra compañía cotizada para convencerme, lo que no hizo falta. Me pareció ridículo".

Según el expresidente de la entidad "el lunes 7 por la mañana visité al presidente del Gobierno en el Palacio de la Moncloa para confirmar la posición del Gobierno y a continuación envié un correo a toda la plantilla comunicándoles mi dimisión, para evitar posibles manipulaciones del Ministro. Hablé con el ministro por teléfono esa mañana, quien me indicó que hablara con el Sr. Goirigolzarri. Lo que hice, el Sr. Goirigoizarri me dijo que "él no tenía ningún compromiso, que hablaría con el ministro el martes 8".

Según Rato, "el martes 8 por la tarde Guindos me comunicó que debería dimitir al día siguiente y así lo hice. La decisión de mi dimisión, como se llevó a cabo y sus consecuencias, fueron total responsabilidad del ministro".

"Reitero que en todo este proceso que duró más de un mes, desde el domingo después de semana santa, todas las reuniones (3) fueron sin la presencia del Banco de España, pero con las de los tres principales competidores, a los que el ministro llegó a encargar calcular las provisiones necesarias para Bankia". Mientras tanto el BdE aprobaba el plan del Grupo Bankia Bfa para cumplir el decreto ley 2/2012, según establecía el propio decreto ley"