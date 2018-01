El discurso de Rajoy no ilusiona al PP

Aplaudieron a su líder, pero no a rabiar, como en otras ocasiones. Lo hicieron, sobre todo, tras escucharle hablar de la situación en Cataluña. Su plan para acabar con la frustración del PP no tuvo la misma acogida. En ese sentido, el discurso de Mariano Rajoy decepcionó a muchos populares. No defraudó expectativas porque llevaban días pidiéndole algo que sabían no les iba a dar. Pero varios dirigentes conservadores reconocen que su jefe no ayudó a combatir la sensación de pesimismo que recorre sus filas.

Rajoy propuso “un rearme programático”. Para ello, se pondrá en marcha una campaña de afiliación, habrá varios actos y se celebrará en marzo una Convención Nacional en Andalucía. También prometió “reforzar la oferta de candidatos”, activando de esa forma la maquinaria electoral de cara a 2019.

Ante todos, el líder del PP quitó hierro a las encuestas. Arengó a su equipo diciendo que él iba a dar la batalla. Además, pidió a sus cargos que se pusieran a “trabajar intensamente para ser los mejores” frente a la competencia que supone Ciudadanos. Eso sí, sin un solo ataque frontal a la formación de Albert Rivera. Los suyos dicen que no va a entrar en el cuerpo a cuerpo porque tiene un acuerdo de investidura. Se deben diferenciar parcelas y, por tanto, eso se lo deja al partido.

En todo caso, las medidas de Rajoy no generaron ilusión. Se encontraron con un mensaje “previsible”. “Marianismo en estado puro”, dijo un diputado al salir de Génova. “Son iniciativas insuficientes. Desde luego no son ningún revulsivo”, comentó un compañero suyo. “No son las recetas que necesitamos en estos momentos”, comentó otro mientras uno tachaba la intervención de “horrorosa” por no “aportar nada”.

Ni una nueva medida. Ni cambios, ni de nombres ni de estrategias. “Ahora dice que sus prioridades son el cambio climático y la robótica. No entiendo nada”. Ese era el lamento de un senador. “Vamos a debatir temas, cómo si así se arreglara algo. Carecemos de iniciativa política. Nos falta piel, como decía en su día Carlos Floriano”, explicaba un cargo territorial. Como él son muchos los que critican abiertamente a su líder pero siempre en privado. Es un clásico del PP callar cuando llega el momento del análisis.

Muchas quejas, pero al término de la reunión nadie se atrevió a solicitar la palabra. Nadie quiso dar la cara para decirle todo lo que piensa en público. Aunque el jefe del Ejecutivo sabe muy bien el malestar que existe. A él se lo han trasladado varias voces del partido y, además, lo ve reflejado todos los días en los medios. Los cargos conservadores los utilizan como altavoz. Desde el anonimato se evitan represalias.

Además, fue una reunión en la que se registraron ausencias notables. No acudieron ni Alfonso Alonso, ni Juan Vicente Herrera, ni Xavi García Albiol. Tampoco Alberto Núñez Feijóo. Fue muy comentado porque hoy el presidente de la Xunta sí puede venir a Madrid para participar en dos reuniones ministeriales. Algunos populares dicen que tienen mucho trabajo como para perder el tiempo y que ellos pueden faltar si su secretaria general también lo hace. María Dolores de Cospedal, como ministra de Defensa, está de viaje oficial en Japón.

En definitiva, que en el PP siguen desanimados. Incluso hay voces dentro del Gobierno que avisan del desgaste y la sangría de votos que llevan acumulados. También recuerdan que están perdiendo la fidelidad de voto. Temen que todo repose en “una fe ciega” en Rajoy. Y hay quien está bastante preocupado porque piensa que el partido “sólo se podrá recomponer ya desde la oposición”.