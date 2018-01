Dos comensales de 70 años, a la gresca en 'First Dates': "Usted es un poco roñoso"

Las flechas de Cupido ni siquiera rozaron este lunes a Manuel y Manuela, los dos septuagenarios que protagonizaron anoche una de las citas más tensas de la historia de First Dates.

La actitud de estos comensales no fue la adecuada durante toda la velada. Sin embargo, nadie imaginaba un final cargado de reproches e insultos.

En la valoración final del programa de Cuatro, Manuela explicó que no quería tener una segunda cita con Manuel porque no era el hombre de su vida.

Por su parte, Manuel, más ancho que largo, admitió que estaba de acuerdo con la decisión de Manuela, aunque su argumento fue menos elegante. "No quiero una segunda cita contigo porque eres muy mayor", soltó de pronto.

Manuela, visiblemente cabreada, le echó en cara que no la hubiese invitado a cenar: "Pues usted es un roñoso, porque lo mínimo que tiene que hacer un caballero en una primera cita es pagar la cena".

¿La respuesta de Manuel? "No te he pagado la cena porque me has caído mal".