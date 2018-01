DMAX hace caso omiso a las polémicas y renueva el contrato a Frank Cuesta

Muchas son las polémicas que ha protagonizado Frank Cuesta a lo largo de este último año. Sin embargo, estas controversias no han influenciado a DMAX a la hora de seguir trabajando con el aventurero en Wild Frank.

Este mismo martes, el canal temático ha anunciado que seguirá colaborando con Frank Cuesta después de renovar su contrato para seguir participando en proyectos para Discovery durante dos años más.

Así, el programa Wild Frank seguirá vinculado al canal con nuevas temporadas que estarán cada vez más orientadas a la denuncia del tráfico ilegal y el maltrato de especies animales, con el popular herpetólogo al frente.

El activismo de Frank Cuesta en la defensa de los animales ha ganado un gran protagonismo en Wild Frank, cuyas últimas temporadas incluyen episodios especiales que muestran el compromiso del herpetólogo con la denuncia del maltrato animal, como ocurrió en Wild Frank al rescate, Wild Frank: Cazadores, Wild Frank: Circo.

Así ha confirmado la noticia Frank en redes sociales: "Solamente hay una cadena donde no me imponen, no me piden y me dan la libertad de ser yo... MI TERRITORIO ES DISCOVERY".

Wild Frank, uno de los buques insignia del DMAX

Wild Frank es uno de los formatos más exitosos de DMAX desde su estreno en mayo de 2014, situándose temporada tras temporada entre los espacios más vistos y preferidos por los fans.

En enero de 2017, después de tres años ininterrumpidos de la serie en antena, un episodio del programa se coronó como la emisión no deportiva más vista del año en DMAX al reunir a 639.000 espectadores.