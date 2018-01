El imperativo legal, la alternativa al juramento de la Constitución

Son numerosos los ejemplos en los que diputados o diputadas, senadoras y senadores han utilizado fórmulas imaginativas o paralelas a las usuales para jurar o prometer sus cargos. El último ha sido el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que ha jurado "por imperativo legal" la Constitución y el Estatut y se ha comprometido a actuar "con plena fidelidad a la voluntad del pueblo", como paso previo para poder tener el acta de diputado.

La intención a la hora de usar estas fórmulas no es otra que manifestar sus discrepancias con la Carta Magna o con las normas que desarrollan este tipo de protocolos. La Ley de Régimen Electoral especifica que «los candidatos electos deben jurar o prometer acatamiento a la Constitución» para tomar posesión de sus cargos, pero el Tribunal Constitucional acabó dando la razón a los parlamentarios que optaron por otras fórmulas alternativas.

Jurar “por imperativo legal” fue la versión elegida por algunos diputados de la izquierda abertzale en la década de los ochenta para acceder a la condición parlamentaria como diputados de Herri Batasuna. Los diputados prometieron respetar la Carta Magna, pero añadiendo “por imperativo legal”. Años después les siguieron los de Amaiur, y también, más tarde, Podemos.

El presidente del Congreso en aquel momento, Félix Pons (PSOE), ordenó a los diputados vascos que abandonasen la Cámara y consideró que no habían adquirido la condición plena de Diputados. No obstante, el Tribunal Constitucional acabó dando la razón a los parlamentarios, que optaron, sin embargo, por no asistir a ninguna de las sesiones plenarias. La Cámara les impuso por ello una sanción.

En la sesión constitutiva del Congreso en 2011, los diputados de Amaiur optaron por prometer la Constitución por “imperativo legal”, los Concejales de Ahora Madrid, de Marea Atlántica o Valladolid Toma la Palabra usaron diferentes fórmulas para jurar o prometer su cargo sobre la Constitución.

El número dos de Podemos, Íñigo Errejón usó la siguiente fórmula: “Prometo acatar la Constitución y trabajar para cambiarla. Por la soberanía del pueblo, por una España nueva, per la fraternitat entre els pobles. Nunca más un país sin su gente y sin sus pueblos”. Por su parte, la vicepresidenta cuarta de la Mesa del Congreso, Gloria Elizo, lo hizo prometiendo “trabajar para cambiarla” (la Constitución) y “en defensa de la diversidad nacional” y “de la plurinacionalidad”.