Reforma territorial: ¿recentralizar competencias o no?

Cataluña sigue sobrevolando la comisión territorial del Congreso que analiza la mejora del sistema autonómico como antesala para una posible reforma constitucional. Coincidiendo con la constitución del Parlament, la Cámara Baja ha escuchado las impresiones del presidente del Consejo de Estado, el ex ministro del PP, Romay Beccaría, que ha advertido que "una reforma constitucional por sí sola no supondrá una solución mágica a los problemas si no cambian las actitudes de quienes se muestran dispuestos a incumplir la ley no actuar con lealtad constitucional".

Romay Beccaría ha defendido en el Congreso la utilidad del informe elaborado por el Consejo de Estado en 2006 por encargo del entonces gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, sobre algunas propuestas para una reforma constitucional, incluida una amplia reforma del Senado o la inclusión de la denominación de las comunidades autónomas en la Carta Magna, pero ha mostrado su pesimismo al remarcar que "el momento político actual es mucho peor" que el que había hace doce años.

Romay Beccaría ha eludido responder a si ve necesaria una reforma constitucional en estos momentos: "eso es una decisión política que corresponde a sus señorías", pero sí ha lanzado una sugerencia sobre por dónde debería discurrir esa reforma si finalmente se acordara transitar por ella. A juicio del político del PP, "sería interesante preguntarse si el Estado tiene suficientes atribuciones y competencias o necesitaría más como para ejercer correctamente su tarea de coordinación territorial asegurando el cumplimiento de los principios de igualdad, solidaridad y cooperación entre las comunidades autónomas". En esa medida, Romay Beccaría ha hecho suya la valoración del informe del Consejo de Estado según la cual no es conveniente avanzar mucho más en la "desapoderación" del Estado.

Por su parte, el director del Centro de Estudios Constitucionales, Benigno Pendás, se ha mostrado rotundamente contrario a una revisión global de la Constitución en la medida que apertura de un proceso constituyente y considera que "no merece la pena" si no hay un consenso suficente someter a la sociedad española a un debate de esas características ante el riesgo de que un posible referéndum, exigido por Podemos, se convierta en un plebiscito sobre Constitucíon sí o no, desvirtuando los términos tanto de la reforma como de la consulta.

Pendás sí ve margen de mejora en el modelo territorial y en ese sentido ha propuesto clarificar en la Constitución el reparto de competencias definiendo aquellas atribuciones del Estado que no se pueden ni transferir a las comunidades autónomas, pese a que algunos Estatutos autonómicos hayan blindado, a su juicio de forma un tanto sorprendente, competencias cuyo ejercicio ha sido delegado por el Estado.

Benigno Pendás ha hecho una defensa clara del Estado de las Autonomías, "es un buen nombre para un buen modelo" y ha advertido sobre la futilidad de intentar una reforma constitucional guiada por el objetivo de contentar a los independentistas, que en ningún caso iban a sentirse satisfechos en sus aspiraciones secesionistas. En esa medida cree que "el gran problema" que atraviesa España en la actualidad no es tanto la reforma de la Constitución o del modelo territorial sino el cómo cumplir y hacer cumplir la propia Carta Magna y ha mostrado sus reticencias a una reforma federalista.