Samanta Villar se somete al polígrafo: "¿Te has arrepentido alguna vez de ser madre?"

El polígrafo es un elemento muy recurrente en Sálvame. Tanto es así que el desmesurado uso que se le ha dado a esta maquina ha pervertido la poca veracidad que el público le haya podido dar alguna vez al aparato en cuestión.

Por eso mismo, Samanta Villar ha querido probarlo en sus propias carnes para comprobar si es capaz de engañar al poligrafo.

Aprovechando el último Samanta y…, dedicado esta vez a 'la mentira', la reportera ha dedicado un bloque del programa al polígrafo con la firme intención de "sabotearlo". ¿Cómo? Contestando 'no' a todas las preguntas comprometidas que le ha realizado el examinador poligráfico.

¿Has tenido alguna aventura con un famoso?

¿Alguna vez has fumado porros?

¿Has tenido relaciones sexuales con alguna mujer?

¿Alguna vez te has planteado dejar de ser reportera?

¿Has mentido en algún reportaje?

¿El programa 21 días se grababa en menos de 21 días?

¿Alguna vez te has arrepentido de ser madre?

Tras el examen, este profesional desvelaba algunas cuestiones en las que el polígrafo había detectado cierto grado de mentira. "El polígrafo pone en duda la pregunta de los porros", decía el examinador, a lo que Samanta confesaba que "era bastante evidente que mentía porque lo vio toda España en televisión".

Sobre su maternidad, el polígrafo también había detectado ciertas reacciones, aunque rápidamente Samanta explicaba que ella nunca se ha arrepentido de ser madre. "No miento. Solo es un tema sensible porque me han criticado mucho".

Al final, la periodista sí consiguió engañar al polígrafo. Y es que la máquina no detectó que mentía cuando se le preguntó si había tenido una aventura con un famoso. "Yo en esta pregunta sí he mentido, pero la máquina me ha dicho que no".

En este sentido, el examinador aseguraba que con una preparación previa sí se podía engañar al polígrafo.